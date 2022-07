Spoleto, piromane arrestato in flagranza di reato mentre stava appiccando un incendio

08 luglio 2022 a

a

a

L'Umbria brucia ormai da settimane. Centinaia e centinaia di ettari di terreno sono stati arsi dalle fiamme, le abitazioni sono state messe in pericolo e in molti casi si è ipotizzato dell'azione di un piromane. Soggetto, questo, che è stato beccato a Spoleto. Le indagini lampo dei carabinieri forestali infatti, unitamente al nucleo operativo della compagnia locale, hanno permesso di trarre in arresto in flagranza di reato un ragazzo spoletino, già noto alle forze dell’ordine, per incendio boschivo.

La dura lotta dei vigili del fuoco contro il rogo di Massa Martana

Nella giornata odierna, venerdì 8 luglio, durante un servizio specifico per la prevenzione e repressione degli incendi boschivi nelle località di Uncinano, Morgnano, San Cascinano nel comune di Spoleto, i carabinieri hanno individuato e arrestato in flagranza di reato il 30enne, sorpreso nell’atto di appiccare il fuoco. I militari hanno notato l’uomo che con un accendino ha dato fuoco alla vegetazione, il quale vistosi scoperto si è dato alla fuga sulla sua auto, venendo poco dopo bloccato e identificato.

Incendi in serie, super lavoro per i vigili del fuoco: 31 interventi in 72 ore

Immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco evitando che le fiamme potessero estendersi oltremodo. Non si esclude che l’arrestato possa essere anche il presunto autore degli incendi avvenuti nei giorni addietro, che hanno interessato diversi ettari di vegetazione.

Il 2022 è l'anno più caldo di sempre, pioggia in calo del 45%: Coldiretti: "Potenziare la rete di invasi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.