Perugia, il rapper NedNack al centro di Torgiano per 23 Anni star

NedNack, il cantautore umbro torna su YouTube con 23 Anni star. Cultura, territorio e innovazione si fondono nel nuovo singolo del caleidoscopico NedNack, patrocinato dal Comune di Torgiano. Esempio e idolo per moltissimi giovani alla ricerca del riscatto personale e professionale dai margini di una società in cui faticano ad identificarsi, l’artista perugino aggiunge nuova linfa al suo percorso musicale, mostrando al mondo come per mirare – e raggiungere – il firmamento illuminato dai propri sogni, occorra ripartire da se stessi, tornando alle origini, alle proprie radici.

Dall'olimpo della Torre Baglioni, simbolo storico di Torgiano, suo paese natio, NedNack punta di nuovo alle stelle, ma questa volta dalla zona Excelsior, grazie al patrocinio del Comune e al supporto del sindaco Eridiano Liberti, dell’assessore al Turismo Elena Falaschi, della protezione civile e delle forze dell’ordine locali, che hanno reso possibile la realizzazione dell’iconico videoclip di accompagnamento alla release – diretto dallo staff di I’m Noah Film Production -, bloccando il centro storico. E così, la cittadina si trasforma in una piccola Las Vegas in una commistione tra innovazione e storia.

Tra le potenti e pittoresche auto da tuning dello Sballow&Vag centinaia di ragazzi e ragazze si sono riversati su corso Vittorio Emanuele II, centro di Torgiano, per sostenere il nuovo progetto di NedNack. Il trapper che da Vita ha dato via a una rivoluzione generazionale, torna a dar voce alla Gen Z con il giusto di mix di liriche irriverenti e riflessive, delineando uno spaccato fortemente realistico dei nostri giovani, costantemente in bilico tra il bersagliamento sociale e mediatico ed il flusso delle loro coscienze, accompagnandoli, step by step, nella scalata di un successo individuale che non va generalizzato e non dev’essere giudicato e mostrando agli adulti, l’importanza del conceder loro fiducia per costruire un domani migliore.

