Tragico schianto in moto, muore in un incidente a Giove

07 luglio 2022 a

Tragico incidente stradale nel corso della serata di giovedì 7 aprile a Giove, nell'Amerino. Un uomo ha perso la vita mentre era in sella sua moto. All'improvviso ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è finito fuori strada. L'urto è stato molto violento e non gli ha dato scampo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso. L'incidente è accaduto lungo il rettilineo che porta all'ingresso del paese, nei pressi del distributore di benzina Ip. La vittima è un 65enne del posto. L'uomo era molto conosciuto a Giove e la tragica notizia in pochi istanti si è diffusa in tutto il paese. La salma è stata posta a disposizione del magistrato a cui spetterà l'ultima parola per l'eventuale esame autoptico.

La strada dove si è verificato l'incidente è stata chiusa al traffico per consentire l'intervento dei carabinieri e dei soccorritori del 118. Ma quando questi ultimi sono arrivati sul posto il cuore del motociclista aveva già cessato di battere. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nell'incidente stradale.

Seguono aggiornamenti.

