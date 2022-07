Narni: consiglio comunale al femminile, subentrate altre tre donne

Cesare Antonini 08 luglio 2022 a

“Sarò il sindaco di tutti i narnesi ma anche di tutti quelli che non sono andati a votare. Un tema molto complesso che dovremo affrontare tutti insieme per eliminare il distacco dalla politica. Oggi avviamo un percorso insieme, io, la mia squadra e il consiglio comunale in un momento molto difficile e di forte carica simbolica. Il confronto è il sale e il fondamento della politica ma i toni saranno quelli civili e non urlati e basati sul dileggio dell’avversario politico, ed è proprio forse questa una ragione della disaffezione della collettività dalla nostra azione”.

Il sindaco di Narni, in provincia di Terni, Lorenzo Lucarelli, ha parlato così poco dopo aver giurato davanti al consiglio comunale, intorno alle 17,30 di giovedì 7 luglio 2022, dopo le prime verifiche di eleggibilità del segretario comunale Chieruzzi. Il primo cittadino ha presentato la sua giunta e ha omaggiato tutte le donne con dei fiori per dare loro il benvenuto: “Sono felice della presenza di tantissime donne in consiglio comunale e Narni ha una donna vicesindaco da oggi”.

Alessia Quondam Luigi si è insediata insieme a Marco Mercuri, Silvia Tiberti, Giovanni Rubini e Luca Tramini. Il sindaco ha chiarito anche il metodo di composizione della sua squadra: “Ho seguito due criteri: il metro del consenso dei cittadini e la nomina di consiglieri eletti rinunciando anche a competenze e protagonismi che potevano essere pescati fuori dal perimetro del consiglio comunale. Me ne assumo la responsabilità e ci esponiamo al giudizio dei cittadini. Abbiamo un faro che ci guiderà e sarà il programma elettorale sulla base del quale i cittadini c’hanno consegnato il mandato. Ora iniziamo a lavorare pancia a terra al servizio della città”.

Nella seduta sono subentrati in consiglio comunale i primi dei non eletti al posto degli assessori nominati: Arianna Antonini del M5s, Andreina Leonardi e Mirko Zitti per il Pd e Eleonora Fociani per il Psi. Le quote rosa a Narni sono finalmente realtà per merito esclusivo delle donne elette dai cittadini, ovvio. Eletto all’unanimità presidente del consiglio comunale Michele Francioli: “Una dedica agli elettori e a mio padre, Mariano, che ricoprì questa carica 25 anni fa”. I vicepresidenti sono Lorenzo Bonifazi e Rebecca Poggiani. Sergio Bruschini, Forza Italia, ha commentato per l’opposizione: “Abbiamo voluto dare un segnale sulla figura di Francioli che abbiamo apprezzato nelle commissioni nei 5 anni passati”. Lega e FdI hanno picconato pesantemente i nuovi assessori.

