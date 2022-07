Perugia, il tribunale interviene sull'assegno di mantenimento del figlio: "Da versare anche prima della sentenza"

Ale.Ant. 08 luglio 2022 a

L’assegno di mantenimento del figlio minore, in caso di separazione, va pagato subito, fin dall'inizio del processo.

Senza attendere la sentenza definitiva sul collocamento del figlio e a prescindere dall’esito della stessa sentenza. Che in questo caso, peraltro, ha ribaltato la decisione iniziale di collocamento presso la madre con pagamento delle spese alla madre stessa e ha visto poi collocare il minore in casa col genitore che inizialmente era tenuto a sborsare l’emolumento, ossia il padre.

E’ quanto stabilisce il tribunale di Perugia, nella prima sentenza di questo tipo, almeno stando ai casi noti. Ma andiamo con ordine. E’ il 2019, siamo nella provincia di Perugia, una coppia non sposata si separa e inizia la causa dal giudice per chi dovrà tenere il bambino - in età prescolare - con sé. Il giudice in prima istanza opta per la madre - rappresentata dagli avvocati Michele e Marco Gambuli - che invia subito il precetto al padre per il pagamento. Ma questi - difeso dall’avvocato Filomena Sabina Senatore - si oppone e va al giudice di pace, che in questa fase gli dà ragione. Possono essere chieste solo le mensilità successive al provvedimento che fissa il collocamento. La madre ricorre in appello, sostenendo che il mantenimento per il minore è dovuto anche nel periodo che intercorre tra l'inizio del giudizio di separazione e il provvedimento che prevede il collocamento e fissa il mantenimento. Anche perché, con i tempi lunghi della giustizia, possono passare anni tra un passaggio e l’altro.

Nel caso specifico è trascorso un anno intero. Il tribunale di piazza Matteotti dice di più: anche se poi l’iter dell’affidamento con la sentenza relativa ha ribaltato tutto, ossia ha disposto il collocamento del piccolo nella casa del padre, per il primo periodo in cui è stato con la madre quest’ultimo deve pagare. Gli tocca ora sborsare gli arretrati (la cifra è di 400 euro al mese) anche se adesso è lui il percettore del mantenimento del figlio per 150 euro che deve versare la donna. Che il caso sia il primo del genere è scritto anche nella stessa sentenza finale, firmata dal giudice Andrea Ausili, nella parte in cui compensa la spese di lite, “tenuto conto della particolarità della materia e dell’assenza di precedenti di legittimità in termini”.

