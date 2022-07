Umbria Jazz inizia oggi, venerdì 8 luglio: Perugia è pronta, prevendite sopra i 20mila biglietti

Foto: Belfiore

Sabrina Busiri Vici 08 luglio 2022

La città è pronta: oggi inizia Umbria jazz, numero 49. Sotto gli occhi di tutti, giorno dopo giorno, sono cresciuti i palchi nelle piazze e il maxi allestimento dell’arena Santa Giuliana, il main stage, fulcro della manifestazione. Perugia si è così trasformata in città della musica. E lo rimarrà per i prossimi dieci giorni, fino a domenica 17. Al botteghino di Uj c’è soddisfazione: le prevendite hanno già raggiunto i 20 mila biglietti. E si prevedono due fine settimana super affollati. Le prenotazioni degli alberghi lo confermano: 100% di riempimento per entrambi gli weekend. “Al botteghino abbiamo già raggiunto i numeri del 2017 e ci stiamo avvicinando velocemente al 2018, anche se ancora siamo lontani da ipotizzare le 40 mila presenze raggiunte nel 2019. Va detto che in quell’anno avevamo un programma più pop rispetto all’attuale”, è quanto riporta Gianluca Laurenzi, presidente della Fondazione Umbria jazz. “Verso il sold out - aggiunge - il concerto finale che vede sul palco il chitarrista Jeff Beck (con il super ospite Johnny Depp ndr) all’arena Santa Giuliana”.

I concerti a pagamento del festival sono previsti all’arena Santa Giuliana, dove si avvicenderanno i big; mentre al teatro Morlacchi e in sala Podiani, in Galleria nazionale dell’Umbria, si svolgono - sempre a pagamento- gli appuntamenti di un programma “strepitoso per palati fini”, precisa Laurenzi. I concerti gratuiti si accendono durante tutti i dieci giorni della manifestazione ai giardini Carducci, in piazza IV Novembre e quest’anno si inserisce anche la novità del palco swing in piazza Matteotti. Potenziata, poi, l’area dedicata alle jam session in via della Viola, chiostro di san Fiorenzo, e il ritorno, dopo lo stop per la pandemia, delle clinics alla scuola Fabretti con 163 i giovani musicisti iscritti ai corsi diretti da Giovanni Tommaso. Negli spazi verdi del parco di Santa Giuliana si svolgono laboratori e incontri i per i più piccoli con Uj4kids.

Insomma, un ritorno a pieno regime dopo l’edizione 2020 trasformata in Jazz in august e la versione ridotta dell’anno scorso. “Due anni difficili - ricorda Laurenzi - in cui però non ci siamo mai fermati, siamo andati avanti per non spegnere la musica e ora, che abbiamo riportato il festival alla normalità, già il direttore artistico è alle prese con l’edizione del Cinquantenario, passando per gli appuntamenti di Terni e Orvieto”. A Perugia oggi inizia la musica.

