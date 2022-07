Montecastrilli. Sospesa per una settimana licenza a locale: rischi per l'ordine pubblico

07 luglio 2022 a

a

a

E’ stata notificata la mattina di giovedì 7 luglio 2022, dalla Compagnia carabinieri di Amelia e dalla Divisione amministrativa della Questura di Terni, la sospensione della licenza per una settimana di un locale pubblico a Montecastrilli, in provincia di Terni, misura a firma del questore di Terni, Bruno Failla, ai sensi dell’art. 100 del Tulps (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza).

Chiuso per venti giorni bar di Cesure frequentato da pregiudicati e tossicodipendenti

La proposta di chiusura è stata avanzata dal comando amerino dell’Arma a seguito di vari episodi che, a partire dall’inizio di giugno 2022, hanno rappresentato un pericolo per la sicurezza dei cittadini, oltre a varie irregolarità di natura amministrativa accertate nei diversi controlli effettuati nel locale, sia dai militari che dagli agenti della polizia di Stato ternana.

Il primo episodio contestato nel dispositivo risale alla prima serata di apertura, la notte tra il 3 e il 4 giugno 2022, quando venne trovato un giovane in stato di semi-incoscienza che fu trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Terni; la stessa sera, la Divisione amministrativa aveva riscontrato tre violazioni, oltre ad aver verificato carenze in merito alla gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico, considerato il numero elevato di persone presenti sia nel locale, che in prossimità dello stesso. Altri due episodi si erano verificati il successivo weekend, nella notte fra il 10 e l’11 giugno: un furto con strappo ai danni di un giovane avventore, mentre stava ballando, e una rapina sempre ai danni di un ragazzo che si trovava all’ingresso del locale. In entrambi i casi, i carabinieri di Montecastrilli avevano identificato e denunciato gli autori dei reati.

Spaccio di cocaina in un bar della prima periferia: sospesa la licenza

Ancora, nella nottata tra il 24 e il 25 giugno, invece, è scoppiato un tafferuglio nei pressi del locale, che ha visto coinvolto anche un minore ternano, poi denunciato perché trovato in possesso di un coltello. Infine la settimana successiva, la notte tra il 1 e il 2 luglio, è stato necessario l’intervento dei carabinieri di Montecastrilli, Amelia e Montecchio, per riportare l’ordine dopo i disordini scoppiati a poca distanza dallo stesso locale, disordini ai quali hanno partecipato giovani, anche minori, non solo locali, ma provenienti da altre zone della provincia, essendo il luogo diventato ormai un punto di riferimento anche per persone pericolose.

Alla luce dei fatti, il questore ha ravvisato il pericolo non solo per l’ordine e la sicurezza pubblica, ma anche per l’incolumità dei giovani frequentatori, con un aumento dell’allarme sociale e di situazioni di disturbo della quiete pubblica e che compromettono anche la viabilità stradale, adottando così il provvedimento di chiusura.

Pericoloso, sospesa la licenza a circolo privato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.