Terni, maestra cade davanti ai bambini e si frattura la gamba: "Grazie a chi mi ha soccorso"

07 luglio 2022 a

E’ scivolata accidentalmente, procurandosi una seria frattura alla gamba, mentre era insieme ai suoi bambini, riuscendo però a mantenere la calma e, malgrado il grande dolore, a non impressionare i piccoli alunni.

La maestra Sonia, che insegna in una scuola materna di Terni, è stata soccorsa dal 118 e poi ricoverata all’ospedale Santa Maria di Terni, nel reparto di Ortopedia, che ora intende ringraziare.

“Sono stati attimi di paura e disorientamento, sia per il dolore che provavo sia perché non volevo spaventare i bambini - spiega la maestra Sonia -. Appena è arrivata l’ambulanza a scuola, ho avuto a che fare con persone gentilissime, professionali e dalla grande umanità. Quando sono arrivata all’ospedale e mi hanno detto che mi sarei dovuta operare per la frattura di tibia e parte del perone, ho capito da subito che ero in buone mani. Per questo motivo avrei il grande desiderio di ringraziare il personale del reparto di Ortopedia e tutto lo staff che mi ha seguito”.

