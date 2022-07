Perugia, la dura lotta dei vigili del fuoco contro il rogo di Massa Martana

06 luglio 2022 a

Decine e decine di roghi in tutta Italia, soprattutto nelle regioni del sud del Paese. Le alte temperature delle ultime settimane, i terreni aridi, la mancanza di acqua, aiutano le fiamme a diffondersi e i roghi a moltiplicarsi. Decine le richieste di intervento che sono state inviate al Dipartimento della Protezione Civile per avere supporto aereo nella lotta contro gli incendi. Anche in Umbria i vigili del fuoco hanno combattuto per ore e ore contro un incendio che si è sviluppato nella zona di Massa Martana. Sul posto oltre ai pompieri, i volontari dell'Aib, il direttore delle operazioni di spegnimento e l'agenzia forestale. I vigili sono stati supportati da tre elicotteri. Nelle immagini alcuni dei lanci di acqua e liquido ritardante ed estinguente.

