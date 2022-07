Covid in Umbria, ancora 1.940 contagi. Lieve calo dei ricoveri. Il bollettino

06 luglio 2022 a

In Umbria tornano a diminuire, seppur leggermente, i ricoveri causa Covid, dopo diversi giorni in cui i letti occupati nelle strutture ospedaliere erano continuati ad aumentare. Stando ai dati regionali, ora i pazienti sono 218, quindi due in meno rispetto al precedente bollettino. Sette sono in terapia intensiva. In area medica i ricoveri sono sei in meno, quattro in più negli altri reparti, mentre invariato il numero dei posti impegnati in rianimazione. Sempre facendo riferimento ai dati regionali, non si registrano nuovi morti. Ancora 1.940 contagi, mentre le guarigioni sono state 900. Gli attualmente positivi, dunque, toccano quota 18.188. I dati sono frutto dell'analisi di 5.989 tamponi. Il tasso di positività sale di oltre due punti rispetto alla passata settimana: 32.39% contro 30.2%.

