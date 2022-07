Umbria, Musica per i borghi si apre con Elisa: la cantante a Marsciano lunedì 18 luglio. Info, prezzi dei biglietti e programma completo del festival

06 luglio 2022 a

Sarà Elisa ad aprire la ventesima edizione di Musica per i borghi. Una delle cantanti più amate nel panorama nazionale e mondiale, nonché una delle voci più belle e conosciute in tutto il mondo, salirà sul palco dello stadio comunale di Marsciano lunedì 18 luglio, con l'unica tappa umbra del Back to the future live tour, un progetto che ha anche un forte messaggio ambientale. Si tratta dell'unico evento a pagamento del festival (biglietti sui circuiti TicketItalia e TicketOne), che si aprirà proprio con la cantante che proporrà i suoi grandi successi, compreso l’ultimo, ‘O forse sei tu’, con cui si è classificata seconda al Festival di Sanremo, contenuto nel doppio album che dà il nome al tour. Dal pomeriggio all’esterno dello stadio sarà presente il Green Village, che affianca il tour in ogni tappa e combina gli argomenti di sostenibilità, salvaguardia dell’ambiente, lotta all’inquinamento con l’impatto sociale che una produzione musicale può avere su un territorio. All’interno ci saranno mercatini bio, spazi gioco per infanzia, talk e musica, laboratori verdi, piccoli palchi sostenibili, aree in erba vera e angoli ristoro, oltre che la mostra diffusa ‘Design for peace’, ideata e realizzata dal designer pugliese Vittorio Palumbo.

I dettagli del programma, che ospita a luglio altre quattro serate di musica all’insegna di contaminazione, rock e soul, sono stati illustrati a Perugia, durante un incontro a cui ha preso parte l’assessore regionale alla Cultura, Paola Agabiti. Presenti, insieme al direttore del festival Valter Pescatori, anche Dora Giannoni, vicepresidente dell’associazione Musica per i borghi, per il Comune di Marsciano il sindaco Francesca Mele e il presidente del Consiglio comunale, con delega a Musica per i borghi, Vincenzo Antognoni, Michele Toniaccini, sindaco di Deruta - dove il festival chiuderà il 28 luglio - e un rappresentante della Fondazione Perugia che sostiene il festival. “La Regione sta sostenendo tutti gli eventi – ha detto l’assessore Paola Agabiti – compreso questo che ha visto negli anni esibirsi artisti di fama nazionale, ha portato nel nostro territorio appassionati di musica e animato i nostri borghi, come accadrà anche quest’anno. Eventi come questo, grazie all’esperienza maturata, sono un veicolo di promozione turistica e riescono a far conoscere storia, tradizioni e identità dei territori”.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Ad aprire il cartellone, dunque, lunedì 18 luglio alle 22, il concerto di Elisa. Poi, Musica per i borghi proseguirà mercoledì 20 luglio alle 21.30 in Piazza della Vittoria a Marsciano con ‘Neaco’-neapolitan contamination’, un progetto di contaminazione musicale che parte da Napoli e abbraccia tutto il mondo in cui sono coinvolti musicisti che hanno suonato a fianco di Renzo Arbore. Si torna allo stadio Ceccarini venerdì 22 e sabato 23 luglio per due serate in collaborazione con Sanremo Rock & Trend Festival e Una voce per l’Europa, “realtà – hanno spiegato in conferenza stampa – che danno la possibilità a nuovi gruppi musicali di affacciarsi al panorama nazionale”. Special guests saranno i Magenta#9 e Le Distanze, vincitori dell’edizione del 2020 e del 2021 di Sanremo Rock & Trend. Si chiude a Deruta, giovedì 28 luglio alle 21.30 in Piazza dei Consoli, con il concerto di Sherrita Duran, cantante e artista californiana che proporrà un tributo a grandi cantanti americane per “la prima edizione di Deruta soul festival, nato nell’ambito di Musica per i borghi – ha spiegato il sindaco Toniaccini – e di cui speriamo riuscirà a replicare il successo”.

