Assisi, corse dei bus ridotte: tagliate anche quelle  affollate di turisti

Il taglio delle corse influisce anche su quelle turistiche tra Assisi e Perugia: una situazione della quale il sindaco Stefania Proietti è stata informata direttamente da alcuni autisti, ma sulla quale i margini di manovra sono pochi. E non mancano le criticità anche nell’espletamento del servizio urbano.

Nel dettaglio. Nelle scorse settimane la Regione ha tagliato le corse dei bus in due mandate. Una prima tranche estiva e la seconda da settembre a dicembre: a essere cancellate, ufficialmente, le corse con pochi passeggeri, sotto la soglia di copertura del 35% del servizio attraverso i ricavi dei biglietti. Peccato che la “rimodulazione dei servizi di trasporto pubblico locale per il periodo estivo, dal 27 giugno fino alla riapertura il 14 settembre del nuovo anno scolastico”, che dovrebbe avvenire all’interno di un “processo di rimodulazione in lotta agli sprechi” abbia soppresso anche corse affollatissime come la Assisi - Perugia delle 8.35 e la Perugia - Assisi delle 9.30. E mentre da un lato si potenziano i collegamenti con l’aeroporto grazie a Perugia AirLink, dall’altro invece si taglia, visto che la scure è calata anche sulla Assisi - Perugia delle 12.45 e delle 13.40 e sulla Perugia - Assisi delle 12 e delle 12.50. Dalla città serafica e verso il capoluogo sopravvivono le corse delle 6.40, delle 7.55 e delle 17.50 e da Perugia verso Assisi quella delle 6.40, delle 14.10 e delle 19.45, non proprio orari comodissimi per chi volesse visitare una delle due città.

Le cose non vanno meglio sul fronte del servizio urbano, visto che la proliferazione di tavolini all’esterno e anche il ritorno dei turisti rendono difficoltoso l’espletamento delle corse. Nello specifico gli autisti segnalano: tavolini spesso in mezzo alla strada o comunque su spazi concessi dal Comune in strade strette che rendono impossibile il transito; il parcheggio selvaggio nella zona dell’ospedale che non è stato mai contrastato o regolamentato. Problemi ci sono anche per la sosta in piazza del Comune: sul lato fontana è impossibile fermarsi per parcheggi spesso selvaggi, sul lato ufficio turistico oltre alle auto il Comune ha autorizzato anche la presenza di tavolini che “sconsigliano” la sosta. Agli autisti è stato consigliato di fermarsi a San Pietro e nella zona di Porta Nuova, così da snellire le procedure.

