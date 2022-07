Perugia, cerca di prendere il raccordo contromano. Fermato e multato un 77enne

05 luglio 2022 a

Ha tentato di accedere alla superstrada attraverso lo svincolo di uscita, quindi contromano. E’ per questo motivo che si è reso necessario l’intervento della polizia a Collestrada, nel territorio comunale di Perugia. Gli agenti, sul posto, hanno dunque fermato il conducente del veicolo, un uomo di 77 anni che è stato multato anche perché viaggiava senza copertura assicurativa dell’automobile. Un 25enne, invece, è stato segnalato in prefettura per possesso di eroina e cocaina. Il giovane è stato fermato nel corso di un posto di blocco della polizia di Stato di Perugia lungo via Brunamonti. Sempre la polizia è intervenuta in un condominio dove il portiere ha chiesto aiuto perché un uomo arrivato senza maglietta, in evidente stato di ebbrezza voleva a ogni costo entrare nel palazzo. Sul posto sono intervenuti sia i sanitari del 118 che i poliziotti: il 44enne è stato sanzionato per ubriachezza.

Proseguono inoltre i controlli a tappeto di polizia di Stato insieme alle altre forze di polizia per la movida. Nello specifico sono state identificate 817 persone, controllati 248 veicoli e contestate 15 violazioni al codice della strada. Sono stati, invece, 7 gli esercizi pubblici monitorati anche per verificare il limite orario per la somministrazione di bevande alcoliche e il divieto di vendita ai minori. È stato inoltre controllato anche il rispetto della normativa prevista per l’utilizzo di impianti acustici per evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica e del riposo delle persone. I servizi proseguiranno e verranno ulteriormente intensificati questo fine settimana, in occasione della cerimonia d’apertura di Umbria Jazz 2022.

