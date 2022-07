Covid in Umbria, oltre 2mila nuovi positivi. Continuano ad aumentare anche i ricoveri

05 luglio 2022 a

In Umbria i casi Covid continuano ad aumentare e sale anche il numero dei ricoveri che tocca quota 220. L'ennesimo balzo in avanti del virus è confermato dal bollettino di oggi, martedì 5 luglio, quindi riferito alla giornata precedente, lunedì 4 luglio. Ancora più di duemila nuovi casi, mentre i letti occupati nelle strutture ospedaliere diventano 220. I contagi sono per l'esattezza 2.024, frutto di 6.643 tamponi. Il tasso di positività tocca il 30.4%, quasi tre punti percentuali in più di quello di martedì scorso che era del 27.5%. I ricoveri sono nove in più. Sette nei reparti di rianimazione (+1), mentre 141 nelle aree mediche (+2) e 72 negli altri reparti (+6). Nelle ultime 24 ore sono state certificate 1.267 guarigioni. Gli attualmente positivi diventano quindi 757 in più: 17.148.

