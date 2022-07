Umbria, lavori in corso sulle strade delle vacanze: la mappa dei cantieri

05 luglio 2022 a

Lavori in corso sulle strade delle vacanze. Un maxi investimento, da parte di Anas, di oltre un miliardo tra lavori ultimati, in corso e programmati con l’obiettivo di migliorare la sicurezza di pavimentazione, ponti e viadotti. Aprono nuovi cantieri e in estate, tempo di vacanze, i disagi sono inevitabili soprattutto lungo le arterie più frequentate da chi deve raggiungere il mare. A Foligno, per esempio, fino al 5 agosto è previsto lo scambio di carreggiata e la chiusura dell’uscita per Colfiorito/Civitanova Marche per chi viaggia in direzione Fano. L’unica soluzione è quella di proseguire per poi tornare indietro allo svincolo di San Giovanni Profiamma.

Sempre sulla Flaminia, tra Eggi e Campello sul Clitunno, sono previsti due scambi di carreggiata. Un’altra strada del mare interessata dai cantieri è la 318 di Valfabbrica, la Perugia-Ancona. Qui, tra Gualdo Tadino e Fossato di Vico è chiusa la carreggiata in direzione Ancona con deviazione sulla viabilità secondaria. Bisognerà avere pazienza fino al 18 luglio, termine indicato da Anas per la conclusione dell’intervento di risanamento profondo della pavimentazione.

Lavori in corso anche sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle. A Mantignana, per risanamento profondo della pavimentazione, scambio di carreggiata e chiusura dello svincolo in direzione Bettolle, fino al 21 luglio. Tra Torricella e Passignano Est, scambio di carreggiata e chiusura dello svincolo di Passignano Est in direzione Bettolle e della rampa di ingresso dello svincolo di Torricella, in direzione Bettolle (fino al 14 agosto). A Passignano, invece, è previsto uno scambio di carreggiata perché sono in corso i lavori di ammodernamento tecnologici della galleria San Donato. L’intervento è complesso e andrà avanti sono al 30 novembre.

Lungo la statale 675 Umbro Laziale (E45 Orte-Terni) è previsto sino al 13 luglio lo scambio di carreggiata e la chiusura dello svincolo di San Liberato in direzione Terni. Chiuso anche lo svincolo di Amelia (fino al 12 agosto) per risanamento dei muri di sostegno. Previsto anche lo scambio di carreggiata. Lungo la statale bis (E45 Terni-San Giustino) previsto il restringimento della carreggiata tra Acquasparta e Massa Martana per sostituzione spartitraffico. Scambio di carreggiata (sino al 31 luglio) tra Todi/San Damiano e Collevalenza e tra Resina e Pierantonio (sino al 31 agosto). I lavori sui viadotti portano allo scambio di carreggiata a Pierantonio (fino al 17 luglio chiuso anche lo svincolo), Umbertide (sino al 15 ottobre) e Città di Castello (fino all’11 luglio). Si sta lavorando per la realizzazione Smart Road (la strada del futuro) tra Promano e Città di Castello dove è previsto lo scambio di carreggiata sino all’11 luglio. Torna normalmente fruibile da oggi, invece, il tratto tra Selci Lama e San Giustino dove è stata sostituita completamente la segnaletica.

Gli operai, evidenziano da Anas, stanno lavorando senza interruzioni, ove possibile anche di notte, per limitare il più possibile disagi che sono comunque inevitabili. Per completare tutti i lavori previsti in tempi accettabili, infatti, è necessario un denso calendario di cantieri che vengono comunque avviati in modo scaglionato e graduale secondo un piano pluriennale.

