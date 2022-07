SuperEnalotto, vincita in Umbria: a Perugia centrato un 5 da più di 19mila euro

04 luglio 2022 a

a

a

La dea bendata torna a baciare l'Umbria. E' il SuperEnalotto a rendere fortunato un cittadino o una cittadina perugina, vista che l'identità è ancora top secret: nel concorso di sabato 2 luglio, come riporta Agipronews, è stato centrato un 5 da 19.495,31 euro. La giocata vincente è stata convalidata presso la tabaccheria di via Colle del Vento 1 a Perugia. Il 6, quindi, è stato solo sfiorato: in Italia manca dal 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre nel cuore verde manca dal settembre 2011 quando a Gubbio furono conquistati 65 milioni di euro. Così, in Italia il Jackpot è arrivato a 233,2 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso di domani, martedì 5 luglio. Vedremo se ci sarà un fortunato vincitore che riuscirà a portarsi a casa la cifra, la più alta nella storia del concorso.

