Perugia, palazzo dei Priori passerella sotto le stelle

La moda del futuro sfila lungo la scalinata di palazzo dei Priori e incanta il pubblico. Protagonisti dell’evento 25 studenti del Nid, il Nuovo istituto design di Perugia che da ormai ventidue anni propone l’eccezionale fashion show. I ragazzi - scelti tra i migliori del primo, secondo e terzo anno - hanno presentato le creazioni realizzate per le più svariate collezioni, dallo sportwear alla jeanseria, dalla maglieria al prèt-à-porter fino alla gran sera e alla cerimonia. Marika Losardo, coordinatrice dei corsi e della sfilata, non trattiene l’emozione.

“La serata è andata molto bene, il livello dei ragazzi è sempre molto alto - evidenzia - ma la cosa più importante è che nella organizzazione di questo evento, gli studenti riescono a lavorare da soli, in autonomia e allo stesso tempo a relazionarsi con gli altri, a fare squadra. E’ un impegno grande, che va oltre quello della scuola, ma che regala grandi soddisfazioni”. Due brand umbri hanno collaborato a due delle sei collezioni proposte: per la collezione dedicata al riciclo creativo “Riding upcycling” gli studenti del secondo anno hanno rielaborato capi in disuso tagliandoli e assemblandoli in una versione rinnovatae streetwear arricchita da materiali di alta qualità forniti da Bottero Studio. Per la collezione sposa “Timeless emotions” gli stilisti del terzo anno hanno modificato gli abiti della Boutique Righi rimasti invenduti negli ultimi anni. I capi saranno nuovamente messi in commercio. “Un’opportunità enorme per i nostri ragazzi - evidenzia Losardo - molti dei quali, già durante l’ultimo anno del percorso di studi, vengono inseriti in ambienti lavorativi. Al termine della scuola, il 100% dei nostri studenti trova subito lavoro. E spesso le richieste ci arrivano anche da Prada, Dior, Armani, Gucci e, nel territorio, da Cucinelli e Fabiana Filippi tanto per fare qualche nome”.

Scelti attraverso un casting, invece, modelli e modelle.

I 25 aspiranti stilisti protagonisti della sfilata sotto le stelle sono Lorenzo Ambrogioni, Sofia Testi, Pietro Fauner, Valentina Santucci, Francesco Nardi, Gioia Cecconi (primo anno). Edoardo Battellini, Sofia Farnesi, Gabriele Tiberi, Alice Cassiani, Diego Stopponi, Carolina Marzi, Emma Rellini, Martina Balestra, Vittoria Bernacchia, Miriam Moroni (secondo anno). Angelica Cardarelli, Gloria Cerafischi, Marta Angeli, Martina Barilari, Anna Maria Brevino, Alessia Amadesi, Odeta Cali, Francesca Palazzetti e Giulia Terenziani (ultimo anno). Centoventi tra tecnici, modelli e stilisti le persone coinvolte nell’evento.

