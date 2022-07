Covid in Umbria, in un giorno dieci nuovi ricoveri. Gli attualmente positivi sono più di 16mila

03 luglio 2022 a

Come nel resto d'Italia, anche in Umbria sempre difficile la situazione per quanto riguarda il Covid. Stando ai dati di oggi, domenica 3 luglio, sono quasi duecento i ricoveri a causa del virus. Per l'esattezza 197, cioè dieci in più rispetto alla situazione di sabato 2 luglio. Diminuiscono invece i posti occupati in terapia intensiva che passano da sei a cinque. L'aumento dei ricoveri riguarda in particolare tre letti in area medica Covid e sei negli altri reparti. Continuano ad aumentare anche gli attualmente positivi che superano di nuovo i 16 mila, 16.014. Sono ben 610 in più rispetto al precedente bollettino. I nuovi positivi sono 1.518, mentre 908 le guarigioni registrate. Non si registrano per fortuna ulteriori decessi. I dati sono frutto di 4.423 tamponi analizzati. Il tasso di positività è salito al 34,3 per cento rispetto al 28,3 per cento di domenica scorsa.

