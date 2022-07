Assisi, gli spezzano la mandibola: moldavo operato d'urgenza all'ospedale di Perugia dopo essere stato aggredito

Alessandro Antonini 03 luglio 2022 a

Botte nei pressi di un locale, un uomo è rimasto ferito. E’ successo la notte tra venerdì e sabato nella zona di Assisi. La vittima sarebbe stata assalita da tre persone. Gli è stata riscontrata una frattura alla mandibola, è riportato nel referto. Per questo ha anche subito un intervento chirurgico. L’uomo, un cittadino di origini moldave, ne avrà per trenta giorni. Questa la prognosi emessa dai sanitari del Santa Maria della Misericordia, dove l’uomo è stato portato d’urgenza. Sulla dinamica e le cause sono in corso accertamenti da parte della polizia di Stato del commissariato di Assisi.

Il moldavo è stato operato ieri mattina nel reparto di chirurgia maxillo facciale dell’ex Silvestrini, diretto dal professor Antonio Tullio. L’intervento è stato eseguito dai dottori Francesco Giovacchini e Massimiliano Gilli - anestesista Alessio Trabalza - ed è riuscito. E’ durato un’ora e mezzo ed è consistito nella ricostruzione dell’osso rotto in due punti.

Stando agli accertamenti, l’uomo sarebbe stato colpito in piedi con dei pugni e poi gettato a terra, dove è stato anche preso a calci. Sul volto non ci sono segni di escoriazioni. Per cui non sarebbero stati utilizzati armi o oggetti contundenti. Più probabile un calcio, anche per gli effetti: frattura bifocale con tre frammenti di mandibola da ricostruire.

Gli agenti del commissariato della città serafica lo hanno interrogato subito dopo la delicata operazione: il moldavo ha dovuto scrivere le risposte in un foglietto ed esprimersi a gesti, visto che non poteva e non può ancora parlare. Negli ultimi due giorni sono stati tre i referti per aggressione al Santa Maria della Misericordia di Perugia, due hanno interessato dei giovanissimi. Anche in quel caso si è trattato di risse o scontri avvenuti nei pressi di locali notturni. Numeri in deciso aumento, da quando sono state riaperte le discoteche. Non sono mancate denunce per lesioni. Per questo caso specifico le indagini sono all’inizio e non vengono forniti ulteriori dettagli dagli inquirenti.

