Perugia, maxi rissa a Fontivegge: sputi, morsi e spinte agli agenti, una persona arresta

Nuova maxi rissa a Fontivegge. Dopo gli scontri in via Campo di Marte, ci spostiamo di qualche centinaia di metri.

Via del Macello, parco interno all’ex Ottagono, proprio di fronte al posto fisso della polizia locale: dieci persone segnalate mentre fanno a botte alle 8 del mattino. In mezzo a famiglie e residenti. Sei di queste in particolare se le danno di santa ragione. Intervengono subito gli agenti della polizia locale che in aiuto chiamano anche una volante della polizia di Stato. La rissa viene sedata ma non è finita.

Un uomo, in particolare fa resistenza ai pubblici ufficiali, sputando, mordendo e spingendo a terra tre vigili urbani. Per questo viene arrestato e portato in questura. Ora è sotto sorveglianza nella camera di sicurezza del comando di polizia locale in attesa della direttissima prevista per domani. Si tratta di un colombiano mai identificato in Italia. Sono in corso accertamenti nelle banche dati nazionali e internazionali attraverso la foto segnaletica. Nel frattempo è scattata anche la segnalazione di alcuni residenti e sul posto è anche intervenuto l’assessore comunale alla sicurezza, Luca Merli. Testimoni riferiscono di aver visto maneggiare anche un coltello, fatto confermato dagli agenti.

Sulle cause dello scontro sono in corso accertamenti: quello che è certo è che la maggior parte dei partecipanti alla zuffa è stata giudicata in stato di alterazione da abuso di alcol o droghe. Peraltro siamo in un’area in cui vige l’ordinanza di divieto - per fasce orarie - di consumo di alcol all’aperto in luoghi pubblici. Il problema è che non è un fatto isolato, quello degli scontri fomentati dall’ebbrezza alcolica. Giovedì alle 15 in via campo di Marte è stata segnalata un’altra rissa. Sempre la polizia ha fermato davanti all’afromarket un nigeriano di 35 anni che per evitare di sottoporsi ai controlli è arrivato a spintonare gli agenti. Anche lui è stato denunciato per resistenza. Aveva il permesso di soggiorno scaduto e più precedenti a suo carico.

