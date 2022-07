Perugia, prostituta ventenne tenta di estorcere denaro ad anziano cliente: arrestata

Alessandro Antonini 03 luglio 2022 a

Una ventenne rumena è stata arrestata dai carabinieri e processata per diretissima per tentata estorsione a un 79enne italiano.

La donna - stando alla ricostruzione dei militari - una prostituta che sosta nella zona della chiesa di Ponte San Giovanni ha preso la patente a uno suo anziano cliente: prima gli ha chiesto 300 euro per ridargliela. Poi altri 150.

Alla terza chiamata l’uomo si è recato dai carabinieri, che hanno registrato la telefonata e hanno fotocopiato le banconote: poi hanno detto all’uomo di andare all’appuntamento per la consegna del denaro.

La giovane è stata sorpresa e arrestata in flagranza dai militari ponteggiani diretti dal comandante Mirko Fringuello. Ieri nel processo per direttissima la ventenne - difesa dall’avvocato Giacomo Manduca - ha patteggiato due anni di carcere, pena sospesa.

Il reato da estorsione è stato riqualificato in tentata estorsione.

La presenza di fenomeni di prostituzione davanti alla chiesa e al cva di Ponte San Giovanni è ciclica e viene arginata solo dalla presenza costante dei militari della caserma della frazione perugina.



