Montefalco, Kevin Love a L'Alchimista: la stella della Nba sta visitando l'Umbria dopo il matrimonio con Kate Bock

Cena nella nota enoteca a conclusione di una giornata trascorsa tra Perugia e Assisi

Nicola Uras 02 luglio 2022 a

Relax in Italia per la stella della Nba, la pallacanestro americana, Kevin Love. Il cestista dei Cleveland Cavaliers è fresco di matrimonio con la modella e imprenditrice canadese Kate Bock: la coppia infatti si è sposata lo scorso 25 giugno a New York. Adesso il viaggio di nozze in Italia con tappa in Umbria. Kevin Love infatti - venerdì 1 luglio - è stato immortalato a Montefalco a cena all'enoteca L'Alchimista.

La cena al ristorante che vinse alcuni anni fa una puntata del celebre format televisivo 4 Ristoranti di Alessandro Borghese è stata l'epilogo di una giornata in Umbria come ha testimoniato la neo moglie di Kevin Love, Kate che sul suo profilo Instagram ha pubblicato alcune foto e video della giornata trascorsa tra Assisi e Perugia (con tanto di scatto ai Giardini Carducci ad ammirare il panorama). "In Italia stiamo rinascendo" ha scritto l'affascinante modella.

Ma chi è Kevin Love? Il cestista americano, californiano di Santa Monica, 34 anni da compiere a settembre, è uno specialista del tiro da tre punti ed è un ottimo rimbalzista. Ha messo le sue caratteristiche a disposizione di sole due franchigie in carriera: Minnesota Timberwolves (sei stagioni) e Cleveland Cavaliers (sette stagioni). Il punto più alto della sua carriera sino a ora è stata la finale Nba vinta nel 2015/2016 con i Cavs. A livello individuale ha ottenuto il riconoscimento di miglior rimbalzista nel 2011, trionfato nella gara dei tre punti All-Star nel 2012 e vanta quattro convocazioni nell'All Star Game.

L'Alchimista sul trono delle enoteche gastronomiche

