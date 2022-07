Terni, Corrado Montecaggi campione mondiale di calciobalilla paralimpico

02 luglio 2022 a

Corrado Montecaggi è stato proclamato a Nantes campione del mondo paralimpico di calciobalilla nella categoria singolo. E' stata una grande soddisfazione per la città dell'acciaio quando la Fpicb (Federazione paralimpica italiana calciobalilla) ha pubblicato sulla sua pagina Facebook che Montecaggi ha conquistato l'ambito titolo mondiale. Una conquista davvero importante per Corrado Montecaggi (nella foto) e per i colori della nazionale azzurra. L'atleta di Terni è al momento il protagonista dei campionati mondiali. Montecaggi è un fuoriclasse del calciobalilla da quando aveva poco più di 15 anni ed era anche bravo nel calcio giocato. Purtroppo un incidente gli causò gravissimi danni a una gamba. Dopo questo brutto stop iniziò a cimentarsi nel calciobalilla e a giocare al bar con gli amici. Una passione che ha coltivato partecipando ad una serie di tornei che ha anche vinto. Dopo anni è arrivata la convocazione in nazionale e ora il tanto ambito titolo mondiale.

“Ringrazio tutti per i complimenti ricevuti - dice Corrado Montecaggi - sono stati veramente tanti. In primis ringrazio il presidente della Fpicb, Francesco Bonanno, che mi ha dato la possibilità di partecipare a questo meraviglioso evento. Grazie anche a tutte le persone che mi vogliono bene e che hanno fiducia in me. Grazie anche a chi non ha creduto in me permettendo così al mio orgoglio di voler vincere. Non ho ancora finito, mi aspetta una finale di doppio”. Anche il sindaco, Leonardo Latini, in un post su Facebook si è voluto complimentare con l'atleta ternano scrivendo sulla sua pagina social: “Faccio i complimenti a quattro atleti ternani che in questi giorni si sono contraddistinti a livello nazionale e internazionale nelle rispettive discipline sportive e li ringrazio per portare sempre più in alto il nome della città di Terni e i colori rossoverdi. Fabrizio Pagani che ha stabilito il nuovo record del mondo d’apnea in assetto variabile senza attrezzi per disabili.

Corrado Montecaggi campione del mondo paralimpico di calciobalilla nella categoria singolo. Maddalena Fato e Sofia Valentini, medaglia d’argento al World dance cup 2022, una fra le più importanti competizioni internazionali di danza”. La città dell'acciaio ancora una volta si è distinta nello sport comquistando titoli nazionali ed internazionali. Ora si aspetta di sapere se Montecaggi in doppio riuscirà a conquistare anche un altro titolo. A Nantes, in Francia, sono circa 4 mila gli atleti partecipanti e a Terni tutti ganno il tifo per Corrado.

