Terni, a piazza Tacito il primo casting del tour umbro di Miss Italia 2022

Si sono presentate in 29 al primo casting del tour umbro di Miss Italia 2022. Il rendez vous si è svolto martedì 28 giugno a Terni. Il Met Bistrot di piazza Tacito ha infatti ospitato l’incontro organizzato da Recommunication, esclusivista regionale del concorso di bellezza firmato da Patrizia Mirigliani. All’appuntamento si sono presentate bellissime aspiranti miss provenienti da diverse località della regione.

Per molte delle ragazze in gara, il casting ha costituito in assoluto il debutto in un concorso di bellezza. Tante ragazze e tante storie, quasi tutte accomunate dal desiderio di crescere e vivere un sogno. Sulla passerella si sono alternate in varie uscite che hanno consentito alla commissione di acquisire indicazioni utili per lo screening. Tra le tante hanno sfilato due sorelle accompagnate dai genitori, molte sportive, quasi tutte ragazze universitarie con idee molto precise sull’impegno sociale e gli obiettivi da perseguire, come lo studio, il lavoro, la famiglia e la solidarietà.

L’evento è stato tenuto a battesimo da tre straordinarie miss. Giorgia Vitali Miss Sport 2019, Camilla Farnesi Miss Be Much Umbria 2021 e Annagiulia Fossatelli Miss Sorriso Umbria 2021 sono state le madrine d’eccezione. La maggior parte delle ragazze che si sono presentate a Terni proseguirà il percorso di Miss Italia presentandosi alle prime selezioni regionali. Il sipario si alzerà sabato 9 luglio a Nocera Umbra, alle ore 21 in piazza Umberto I; la sera dopo invece il concorso di sposterà a Ferentillo nella palestra della scuola elementare Fanciulli dove alle ore 21 inizierà la selezione. La tappa ternana del concorso Miss Italia si è svolta nella suggestiva cornice di piazza Tacito con le ragazze che si sono messe in posa per una foto di gruppo accanto alla fontana dello Zodiaco che di recente a Terni è stata restaurata e dotata di un nuovo impianto illuminazione pubblica.

