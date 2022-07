Bettona, notte indimenticabile l'8 luglio: all'Arena Santa Caterina va in scena La Traviata di Verdi

02 luglio 2022 a

a

a

Per la prima volta Bettona vedrà rappresentata entro le sue vetuste mura un’opera lirica, e quale opera migliore per inaugurare una tradizione se non l’opera per eccellenza, la più rappresentata al mondo: La Traviata di Giuseppe Verdi? Venerdi 8 luglio, presso l’Arena di Santa Caterina, location suggestiva e spazio vocato naturalmente a rappresentazioni e concerti, le note verdiane risuoneranno tra i vicoli della ridente cittadina sotto l’attenta regia di Stefano Rinaldi Miliani e la direzione artistica e generale del maestro Alessandro Zucchetti.

Festival Internazionale Green Music, il calendario: 60 concerti in 40 location. Tra gli artisti Tony Esposito, Uto Ughi, Nada, Marco Masini

L’opera in Tre Atti è tratta dalla pièce teatrale “La Signora delle Camelie” di Alexandre Dumas, su libretto di Francesco Maria Piave e ridotta per orchestra di fiati, coro e tre solisti: il soprano Paola Vero nei panni di Violetta; il tenore Claudio Rocchi in quelli di Alfredo Germont, e il baritono Matteo Mencarelli sarà Giorgio Germont. L’orchestra di fiati Concerto Musicale Morlacchi di Cannara, composta da 45 musicisti, abitualmente diretta dal Maestro Francesco Verzieri.Il grande Coro polifonico che farà da cornice alla rappresentazione, sarà formato da oltre 60 elementi e nasce dalla collaborazione tra il Coro Lirico dell’Umbria diretto dal Maestro Sergio Briziarelli con il Coro Controcanto di Bettona ed il Coro G.A. Angelini Bontempi di Brufa, diretti entrambi dal Maestro Alessandro Zucchetti. Lo spettatore potrà godere delle emozioni scatenate dalla presenza contemporanea in scena di oltre 105 elementi.

x 1 / 7

L’Associazione di Promozione Sociale Coro polifonico Controcanto di Bettona, in collaborazione con Il Comune di Bettona, particolarmente sensibile alle iniziative culturali, e alla Pro-Loco cittadina, sotto la supervisione del direttore artistico, il maestro Alessandro Zucchetti, si legge nella nota "intendono diffondere la cultura dell’opera lirica, parte integrante del patrimonio culturale italiano, partendo dalla riscoperta non solo del patrimonio operistico italiano, ma anche degli spazi, dei luoghi caratteristici del nostro territorio, capaci di far scoprire allo spettatore non solo una tradizione musicale, ma anche particolari artistici e architettonici del contesto urbano del centro storico che, talvolta, non vengono colti appieno o sono sconosciuti". Il borgo di Bettona, definito il balcone dell’Umbria per la sua posizione unica, sarà per la prima volta palcoscenico di una rappresentazione lirica dal vivo in un posto incantevole, dando inizio a un processo virtuoso di valorizzazione della cultura locale e nazionale che, per la sua valenza, ci auguriamo diventerà un appuntamento fisso e ripetibile per tutta comunità umbra.

Fondi in arrivo per il teatro Mancinelli. Stagione pronta in agosto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.