Perugia, estate di lavori in corso nelle strade

Sabrina Busiri Vici 01 luglio 2022 a

a

a

Estate di lavori in corso nel centro di Perugia e non solo. Due importanti strade cittadine sono già chiuse con provvedimenti che si estenderanno fino a settembre. In particolare si fa riferimento a via San Domenico e via Pinturicchio. La prima è stata chiusa al transito (fino a via XIV settembre) per i lavori di consolidamento del versante di Santa Margherita; la seconda, via Pinturicchio, è interessata a modifiche della viabilità nel tratto che riguarda l’area sottostante l’arco di Porta Pesa (arco dei Tei). Quindi è stato predisposto dai tecnici comunali un corridoio pedonale per consentire il passaggio in sicurezza ed è stato istituito il doppio senso di marcia nel tratto compreso fra piazza Fortebraccio e via del Roscetto. Inoltre i veicoli diretti in via del Roscetto possono accedere esclusivamente da piazza Fortebraccio a via Pinturicchio. Sempre nell’area del centro città da lunedì 4 luglio si aggiungerà il cantiere di via Baldassarre Orsini. La strada nei pressi dello stadio Santa Giuliana rimarrà chiusa al traffico per tre giorni per opere di bitumatura.

Commercianti, artigiani, tassisti e ristoratori: “Bene obbligo Pos, ma azzerate i costi”



Nell’uscire dalla zona centrale il cantiere che si incontra è in via Trasimeno ovest. Fino all’8 luglio la circolazione qui è oggetto di nuove regole dalle 22 alle 6 del mattino. Sono, infatti, previsti il senso unico alternato di marcia nel tratto compreso fra il sottopasso ferroviario e via del Tempo libero e sempre il senso unico alternato di marcia nel tratto compreso fra via Fra Giovanni da Pian di Carpine e via Olmo. Infine vige il divieto di transito, sempre dalle 22 alle 6, nel tratto fra via del Tempo libero e via Fra Giovanni da Pian di Carpine. Limite massimo di velocità da osservare è di 30 chilometri orari.

Allarme per giovani scambiati per terroristi: i residenti fanno intervenire la polizia ma era solo un gioco



La situazione traffico per ora è sotto controllo ma c’è chi teme criticità con l’inizio del periodo dei festival: da Umbria che spacca in corso di svolgimento a Uj che inizierà l’8 di questo mese. Entro la fine di luglio, l’assessore Numerini, ha annunciato anche la partenza dei cantieri in corso Cavour (al termine di Umbria Jazz); strada dei Conservoni San Marco e via Settevalli. Per quest’ultimo progetto ora si dovrebbe procedere con la gara.

Perugia, Curva Nord e abbonamenti: ecco le novità

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.