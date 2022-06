EssilorLuxottica, il tifernate Francesco Milleri nuovo presidente: chi è il manager nato a Città di Castello

Carlo Stocchi 29 giugno 2022 a

a

a

Sarà il tifernate Francesco Milleri, 63 anni, a guidare EssilorLuxottica, dopo la scomparsa del presidente Leonardo Del Vecchio, avvenuta lunedì mattina. Lo riporta una nota della società precisando che aggiunge come “Milleri sarà il nuovo presidente per la durata residua del mandato” e che “mantiene inoltre l’attuale carica di amministratore delegato di EssilorLuxottica”: ruolo in cui venne nominato il 15 dicembre 2017, mantenendo però la carica di vicepresidente.

Milleri è stato per anni il manager con un rapporto esclusivo e di piena fiducia con Del Vecchio. Venne cooptato nel consiglio di amministrazione di Luxottica, il 1° marzo 2016 come amministratore con funzioni vicarie, il 29 aprile 2016 è stato nominato vice presidente, con il compito di “coadiuvare e assistere il presidente esecutivo nell’esercizio delle sue competenze”. Il 15 dicembre 2017 è stato nominato amministratore delegato del gruppo, mantenendo la carica di vice presidente.

Del Vecchio: un quarto di Delfin nelle mani dei figli Luca e Clemente



Una lunga carriera che inizia nel 1983, quando si laurea con lode in giurisprudenza all’Università di Firenze, dove matura anche un’esperienza come assistente alla cattedra di economia politica tra il 1984 e il 1986. Consegue nel 1987 un master alla scuola di direzione aziendale dell’Università Luigi Bocconi di Milano e un biennio di specializzazione in corporate finance alla Stern School of business della New York University, come assegnatario della borsa di studio “Donato Menichella” della Banca d’Italia.

Tornato in Italia, inizia nel 1988 la sua carriera di consulenza aziendale per grandi gruppi italiani e multinazionali. Opera in numerosi settori dalla meccanica ai beni di consumo, dalle istituzioni finanziare al farmaceutico maturando una solida esperienza internazionale. Affianca all’attività di consulenza direzionale l’avvio e la gestione dal 2000 di un gruppo di aziende focalizzate sulle tecnologie informatiche e lo sviluppo di sistemi esperti di automazione digitale. Nel 2007 la svolta con l'entrata in Luxottica, fino al salto nel 2014. È consigliere di amministrazione inoltre della Fondazione Leonardo Del Vecchio e di Ieo Istituto Europeo di Oncologia. Nonostante il ruolo di primo piano nella finanza mondiale, Milleri resta sempre legato a Città di Castello, dove ancora ha una casa. Non da ultimo ha acquistato le Terme di Fontecchio, con il serio proposito di rilanciarle per farne un centro termale di fama internazionale. Il figlio è un notissimo dj internazionale (Matteo) che ha sposato la top model Vittoria Ceretti.

E' morto Leonardo Del Vecchio. Il fondatore di Luxottica. Aveva 87 anni

Oggi 29 giugno Francesco Milleri ha presenziato alla camera ardente di Leonardo Del Vecchio ad Agordo. Arrivato in elicottero con la moglie ed alcuni collaboratori e accolto dai familiari e i parenti della famiglia, è stato tra i primi a rendere omaggio all’amato patron.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.