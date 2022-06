Stefano Tacconi come sta? Il figlio Andrea: "Ha fatto i suoi primi passetti"

29 giugno 2022 a

a

a

"Oggi, con l’aiuto dei fisioterapisti, papà ha fatto i suoi primi passetti, un’emozione indescrivibile". Lo scrive su Instagram Andrea Tacconi, figlio dell’ex portiere della Juventus e della Nazionale, Stefano. L’ex calciatore, ricoverato dallo scorso 23 aprile presso l’ospedale di Alessandria a seguito di un’emorragia cerebrale, il 14 giugno è stato trasferito al presidio riabilitativo Borsalino dell’azienda ospedaliera in seguito al miglioramento delle sue condizioni di salute.

Tacconi lascia l'ospedale, via alla riabilitazione. Il figlio: "Papà sta vincendo la partita più importante della sua vita"

Andrea sta seguendo il padre passo dopo passo e saltuariamente pubblica aggiornamenti sul suo profilo Instagram. E recentemente era stato invece l'ex numero uno della Juventus a scrivere al figlio: "Dai, fra poco insieme" il messaggio che l'ex numero 1 ha scritto in un block notes e inviato ad Andrea. "Meraviglioso", invece, è il commento del figlio su Instagram. Ai primi di giugno, Tacconi aveva mandato un messaggio alla moglie, scrivendo S+L (le due iniziali) più la parola love, ovvero amore. Il figlio di Tacconi era con il padre quando si era sentito male dopo aver preso parte a un evento benefico ad Asti. "La mattina si è alzato dicendo che aveva un po' di mal di testa. Ha fatto colazione, ha preso un Oki. Non ha mai avuto niente, non ci siamo allarmati. Un paio di ore dopo, è sceso dalla macchina ed è crollato all'improvviso. Per fortuna i soccorsi sono arrivati subito", aveva raccontato Andrea Tacconi.

Stefano Tacconi scrive al figlio Andrea: "Dai, fra poco insieme"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.