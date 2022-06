Umbria, già bruciati 210 ettari di bosco. In media un rogo al giorno

29 giugno 2022 a

a

a

Sono 210 gli ettari di bosco bruciati in Umbria in sei mesi. Una superficie pari a 300 campi da calcio (0,7 ettari).

E’ il bilancio di carabinieri forestali e vigili del fuoco. A marzo erano 80 gli ettari, distribuiti equamente nelle due province. A giugno l’impennata: ventidue incendi in meno di un mese, di cui quindici nel ternano. Altri 120 ettari andati in fumo. I maggiori a Narni (Capitone) e Assisi (Petrata). Ieri altri due, a Calvi dell’Umbria e Acquasparta, dove ha preso fuoco una lavanderia industriale.

Si conta in media un rogo al giorno nel mese in corso. Oltre ai 210 ettari di cui sopra - fanno notare i pompieri - va considerata la superficie non boschiva, in via di quantificazione.

L'Umbria soffoca: un giugno così caldo mancava da 46 anni



Nella città di San Francesco si stima che il territorio andato a fuoco ha riguardato una superficie di oltre 10 ettari mentre per Narni la quota sale a 20.“I carabinieri forestali - fanno sapere i militari - hanno garantito la sicurezza delle aree, delle persone e delle abitazioni fino alla conclusione delle opere di bonifica da parte dei vigili del fuoco. Su entrambi gli incendi è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei e il fuoco, alimentato anche dal vento, destando preoccupazioni alle abitazioni. Già durante le opere di spegnimento i carabinieri forestali sono stati impegnati nell’attività investigativa per risalire al luogo esatto dove è avvenuto l’innesco dell’incendio, a comprendere le cause ma soprattutto a individuare eventuali responsabilità”.

Tevere in secca, riaffiorano resti di storico ponte abbattuto nel 1310

Tanto è stato scoperto per Narni: un guasto ai freni di una mietitrebbia. Nei prossimi giorni “verrà eseguita la perimetrazione esatta delle aree percorse dal fuoco per alimentare il catasto incendi presente in ogni comune”.

Con questo lavoro i forestali individuano le aree boschive dove ricadranno per legge i vincoli previsti: 15 anni per il cambio di destinazione, 10 anni per la realizzazione di edifici e 10 anni per divieto di pascolo e caccia in tutta l’area percorsa dal fuoco.

Crisi idrica: scattano i razionamenti per agricoltura e usi privati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.