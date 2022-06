Umbertide, si rovescia gommone: muore pensionato in vacanza in Sardegna

29 giugno 2022 a

Tragedia in Sardegna, dove martedì 28 giugno è morto un pensionato di Umbertide in vacanza nell'isola. Aveva 77 anni. L'uomo è ha perso la vita davanti alla spiaggia di Monti Russu, lungo la costa di Aglientu, nel nord della Sardegna.

Il pensionato era in Sardegna per turismo e per godersi un po' di relax, invece, quell'uscita su un gommone è stata fatale. La vittima stava facendo un giro in gommone con un amico, un suo coetaneo lombardo della provincia di Brescia, anche lui in vacanza in Sardegna, quando l'imbarcazione si è ribaltata. Per l'umbertidese non c'è stato nulla da fare, è stato riportato a riva senza vita.

L'amico invece è stato rianimato e salvato dai medici del 118 intervenuti sul posto insieme con i Carabinieri, la Guardia costiera e i vigili del fuoco.

L'allarme era scattato in mattina quando il settantasettenne non aveva fatto ritorno a casa. I familiari e gli amici hanno atteso il suo rientro, poi preoccupati hanno contattato le forze dell'ordine. Subito in azione carabinieri, Capitaneria di porto, vigili del fuoco e volontari che si sono messi alla ricerca: una ricerca che si è conclusa nel peggiori dei modi.

