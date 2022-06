Perugia, in via Settevalli con due euro vince soldi e una casa

28 giugno 2022 a

La fortuna arriva a Perugia, nella tabaccheria di Marco Di Natale e Alberto Del Buon Tromboni. Una cliente, di passaggio nella ricevitoria di via Settevalli al civico 150, è risultata vincitrice al Vincicasa con una spesa di soli 2 euro. Grazie alla combinazione vincente (6 8 18 25 29) realizzata con una schedina da tastiera - significa dettata all’esercente e non suggerita dal sistema - ha ottenuto un premio di prima categoria: 500 mila euro, di cui 200 mila da incassare subito e il restante da utilizzare per l’acquisto di una casa. Il fortunato giocatore potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà ben due anni di tempo per trovarla. Dalla nascita di Vincicasa, il 9 luglio del 2014, sono state assegnate 178 case. Il gioco prevede che, oltre al 5 su 40, si vincono premi in denaro anche indovinando 4, 3 o soltanto 2 numeri estratti.

“Non conosciamo la donna che ha realizzato la vincita - riportano i titolari - si tratta di una cliente non abituale, di passaggio, siamo su una strada molto trafficata e abbiamo molti clienti occasionali”. E Del Buon Tromboni aggiunge: “I giocatori del Vincicasa sono comunque un numero ridotto rispetto a Lotto, Superenalotto e Gratta e vinci”.

Non è la prima volta che la fortuna arriva nella tabaccheria di via Settevalli: “Ad aprile abbiamo registrato una vincita al Lotto di 69 mila euro; in precedenza sempre allo stesso gioco sono stati vinti 94 mila - riporta Del Buon Tromboni -. Ma la cifra finora più cospicua era stata di 100 mila euro al Gratta e vinci nell’agosto del 2014. Perciò il 5 della signora per noi rappresenta il record. Speriamo che prosegue così”. Nell’aprile scorso con il Vincicasa è stata assegnata un’altra vincita di prima categoria. Il 5, in quel caso, era stato realizzato a Spoleto nel punto vendita Sisal situato in viale Trento e Trieste, 175.

