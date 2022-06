Amelia. Tagli ai trasporti pubblici, il Comune: "Amerini penalizzati"

28 giugno 2022 a

E’ entrato in vigore lunedì 27 giugno 2022 il nuovo orario di trasporto pubblico locale che vede applicati i tagli alle corse fino a settembre 2022 in applicazione della delibera regionale 612 del 15/6/22. Decisioni, quelle assunte dal Consorzio di trasporto Atc&Partners Mobilità scarl, rese note lo scorso 20 giugno 2022 ma che non convincono l’amministrazione comunale di Amelia, in provincia di Terni.

A lanciare l’allarme è Alberto Rini, assessore ai trasporti della giunta guidata dalla sindaca, Laura Pernazza, il quale annuncia di aver già scritto sulla problematica alla presidente della giunta regionale, Donatella Tesei, e all’assessore regionale con delega ai trasporti, Enrico Melasecche.

“Come amministrazione siamo molto preoccupati per le scelte che si stanno facendo – spiega Rini – perché penalizzano Amelia oltre il dovuto e visti i tempi ristretti di comunicazione e di conseguente analisi delle ricadute sul servizio, non ci è stata permessa una più ampia partecipazione. Di questo ce ne scusiamo con i cittadini. Il taglio previsto – prosegue – rispecchia quello già attuato nel 2019. All'epoca come oggi, ci siamo attivati per ridurre gli impatti sui cittadini perché riteniamo ingiusto chiedere ai nostri cittadini un sacrificio a non usare mezzi propri per muoversi in città e poi siamo costretti a tagliare il servizio. E soprattutto perché i fruitori del servizio pubblico per la maggior parte dei casi sono categorie di cittadini più vulnerabili, quelli più indifesi, quelli economicamente più svantaggiati o i disabili”

Per Rini i tagli non hanno tenuto conto dell’estensione del territorio e della sua morfologia; che i principali servizi sono dislocati nel punto più alto della città (ospedale, Comune, Inps, Agenzia dell’entrate) e di fatto difficilmente raggiungibili senza i mezzi pubblici. Viene infine formulato l’auspicio che “la giunta regionale stanzi ulteriori fondi per il trasporto su gomma affinché, si riveda almeno in parte, la delibera che ha portato a questa razionalizzazione”.

