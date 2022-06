Umbria, aziende ospedaliere di Perugia e Terni in guerra dal giudice per un caso di malasanità

28 giugno 2022 a

a

a

Inedita battaglia giudiziaria tra azienda ospedaliera di Perugia e quella di Terni sul rimborso per un caso di malasanità. Anche se entrambe le aziende fanno parte del sistema sanitario regionale e sono per così dire “sorelle”, questo non ha evitato la contesa davanti ai giudici. Il Santa Maria della Misericordia di Perugia, che in primo grado è stato condannato a pagare 800 mila euro all’ospedale di Terni, ha impugnato l’ordinanza spostando il braccio di ferro in appello. Il nodo del contendere nasce da un caso di malpractice - una bambina con problemi di anossia (mancanza di ossigeno) alla nascita per presunta “negligenza del personale sanitario” - che ha portato a 1.350.000 euro liquidati alla famiglia della piccola.

Sanità, Regione e Università trovano l'accordo sulla convenzione: via i reparti doppione

Il Santa Maria di Terni ha chiesto il rimborso in parte all’azienda ospedaliera di Perugia (800 mila euro) e in parte (550 mila) all’assicurazione. Questo perché, secondo l’ente ricorrente, quando è nato il caso c’era già il cosiddetto “fondo di autoritenzione regionale” che copre i casi di rimborso da malpratice fino a 800 mila euro, il limite oltre il quale il caso di malasanità viene definito catastrofale mentre per gli importi superiori provvede l’assicurazione. Ebbene di questo fondo - la cui liquidità è garantita dalla Regione - è capofila l’ospedale di Perugia, che sborsa i soldi in caso di necessità e poi viene rimborsato dal fondo stesso. Il giudice di primo grado ha accolto la tesi dell’azienda di Terni. Senonché, secondo il nosocomio perugino - che per il ricorso ha dato incarico all’avvocato Lietta Calzoni - all’epoca dei fatti, quando sono state prodotte le prime denunce di sinistro, il fondo ancora non era stato istituto e quindi non spetta all’ex Silvestrini concorrere per la quota di 800 mila euro al rimborso ma è l’assicurazione che deve pagare tutto.

Cambio ai vertici della sanità: Braganti al posto di Gentili e D'Angelo in Regione

Ergo “non condividendo le statuizioni giudiziali del giudice di prime cure” è scritto nell’atto di affidamento all’avvocato Calzoni, l’azienda ospedaliera di Perugia “ ritiene assolutamente necessario proporre appello avverso l’ordinanza”.

In nove chiedono risarcimento danni all' Usl 1 per le vaccinazioni Covid

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.