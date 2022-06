Covid in Umbria, aumentano ricoveri e contagi. Altri 505 positivi

27 giugno 2022 a

In Umbria continuano a salire i ricoveri causa Covid. Sono 139, nove in più rispetto alla precedente rilevazione a cura della Regione. Gli attualmente positivi nel bollettino di oggi, lunedì 27 giugno, diventano 11.505 (314 in più). I nuovi contagi registrati sono stati 505. Il tasso di positività è del 40%, ma è un dato poco significativo visto che è riferito alla giornata festiva di domenica 26 giugno, tra l'altro in piena estate. In ogni caso la settimana scorsa la percentuale era del 31%. Sono soltanto due i pazienti ricoverati in terapia intensiva, gli altri tutti in area medica o in reparti differenti. Nelle ultime 24 ore sono risultate negative 201 persone.

