Terni, tenta la truffa a un'anziana già raggirata e viene scoperto

Truffatore incallito sì, quanto però sbadato. Al punto di non ricordarsi che quell’anziana che aveva preso di mira era la stessa che aveva già raggirato una ventina di giorni fa, sempre a Terni. Il che sta a dimostrare, con ogni probabilità, quanto numerose siano le truffe che mette a segno. Al punto di scordarsi le vittime.

Stavolta, però, la signora quando ha messo giù il telefono, dopo aver fatto finta di abboccare, ha immediatamente avvertito i carabinieri. Ed è andata a finire diversamente.

Gli argomenti usati dal truffatore, originario della Campania, erano stati i soliti: il nipote della donna, suo grande amico (ovviamente mai visto né conosciuto) era rimasto coinvolto in un incidente stradale e per “sistemare le cose” le chiedeva suo tramite una somma di denaro che avrebbe consentito di chiudere la pratica.

Venti giorni fa la storiella, certamente raccontata in modo convincente, aveva fatto breccia nell’animo della signora che, pensando di togliere d’impaccio il nipote da una brutta situazione, aveva consegnato soldi e gioielli, per un valore complessivo di qualche migliaio di euro. Ma stavolta la lezione è servita e quando il truffatore si è presentato per ritirare denaro e preziosi invece dell’anziana ha trovato i carabinieri.

Peraltro gli investigatori dell’Arma erano già sulle sue tracce perché le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona lo avevano ritratto in modo abbastanza chiaro. Le indagini ora erano infatti orientate a risalire alla sua identità. Ma non è servito. Il truffatore infatti, per giunta, si è presentato vestito allo stesso modo – distinto – con cui si era palesato dinanzi alla sua vittima tre settimane fa: probabilmente una sorte di “divisa da lavoro”. I carabinieri lo hanno così bloccato, denunciandolo a piede libero per furto aggravato. E’ stato disposto anche il foglio di via obbligatorio con divieto di tornare a Terni per i prossimi tre anni.

