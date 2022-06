Bevagna, numeri da record sui social per nonna Iside. E anche Monir e Antonio di Masterchef vanno a trovarla

Gabriele Grimaldi 26 giugno 2022 a

“Sta succedendo il finimondo, è inspiegabile”. Così Aristide Trabalza commenta l’exploit avuto dalla mamma, l’ormai famigerata “Nonna Iside”, su Facebook e Instagram negli ultimi giorni. I numeri parlano chiaro: sul primo social è seguita da 30 mila persone e sul secondo da 27 mila . Ma quel che più sorprende sono le centinaia di migliaia di visualizzazioni che registrano i suoi video. L’idea era partita per gioco il 31 marzo 2021 con una semplice diretta su Facebook realizzata da Aristide mentre la mamma ottantaduenne si dilettava a preparare la pizza sotto al fuoco e con il passare dei mesi si è sviluppata sempre di più, oltrepassando i confini di Bevagna (paese dove vivono). "Qualche giorno ho fatto un reel su Instagram che è diventato virale – spiega Sara Trabalza, nipote di Iside che si occupa della gestione dei social della pagina “Cucina di Nonna Iside” – superando i 6 milioni di visualizzazioni. Negli ultimi giorni c’è stata una crescita esponenziale con dei picchi che non hanno nemmeno gli influencer più famosi. Io lavoro in questo settore, ma non mi era mai capitata una cosa del genere”.

Gran parte dei likes e degli apprezzamenti, poi, arrivano dai giovani: “Seconde me nonna Iside si è avvicinata ai ragazzi perché la sua è una cucina molto di base e tanti di loro prediligono, in questo momento, proprio il cosidetto healthy food – aggiunge Sara –Analizzando le statistiche dei followers e il fatto che tantissime visualizzazioni arrivavano alle 4 di mattina nostrane, poi, ho scoperto che tanti arrivano dal Sudamerica e non solo”. Nonna Iside, comunque, non sembra far caso alla popolarità: “Lei non si rende conto del grande numero di di persone che la segueperché comunque è qualcosa che viene da dentro un telefono o un computer – afferma Sara – Ma quando la gente di fuori la incontra e la riconosce a Bevagna si emoziona e le fa piacere. Qualcuno le porta dei ragali fuori casa sua”.

Nella giornata di giovedì due superstar di Masterchef 2020-2021 sono andati a trovarla a Bevagna: il bevanate Monir Eddardary e l’amico Antonio Colasanto.“Anche Monir mi ha detto che sono numeri sbalorditivi – svela Aristide - e che non riesce a capire come può essere possibile”. Ma perché nonna Iside piace così tanto? “La gente apprezza la sua semplicità e il modo in cui trasmette il suo sapere – dicono Aristide e Sara in coro – insieme alla tranquillità. Nei suoi video non c’è niente di costruito, è tutto in diretta e abbiamo notato che anche il dialetto è molto apprezzato. Nei commenti ci dicono che li facciamo ridere. Alla gente piace questa cosa”. E dopo aver ricevuto la cittadinanza onoraria dal Comune di Bevagna a dicembre proprio perché attraverso i social porta tanta gente nel borgo, domenica prossima nonna Iside sarà la grande protagonista di uno show cooking in presenza in cui insegnerà i trucchi di una volta per fare la pasta fresca a mano.

