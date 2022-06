Perugia, scoppia la rissa tra passeggeri al check in dell'aeroporto: due feriti. Il video

Alessandro Antonini 26 giugno 2022 a

Rissa dentro l’aeroporto di Perugia, al check in per il volo del pomeriggio diretto a Tirana. Uno scontro nato tra due gruppo di albanesi mentre facevano la fila. Due persone sono venute alle mani e sono finite a terra, buttando giù anche i paletti che separano gli ingressi interno allo scalo. Uno, dopo aver afferrato l’avversario, sempre a terra, ha continuato a colpirlo con i pugni.

Poi sono intervenuti altri due soggetti, a suon di botte contro quelli a terra, ma dopo qualche secondo si sono allontanati. Anche perché nel frattempo sono intervenuti tre agenti di polizia e la sicurezza. Alcuni passeggeri hanno filmato tutto e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto anche due autoambulanze. Il bilancio è di due feriti, non gravi. Uno con lesioni alla testa e un altro al naso.

Quest’ultimo dopo il passaggio in ospedale è stato portato in questura. Indagini in corso della Mobile di Perugia ed Enac. Sarebbero diversi i fermati. Tra le ipotesi anche il regolamento dei conti per questioni di droga.



