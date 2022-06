Assisi, ladri tornano a colpire nelle abitazioni

26 giugno 2022 a

Ennesimo furto, stavolta riuscito, in via Bastia a Tordibetto, frazione di Assisi presa di mira più volte dai ladri. Sul fatto indagano i carabinieri di Assisi, guidati dal capitano Vittorio Jervolino.

A essere presa di mira una delle case della zona: gli abitanti erano usciti per cena, i ladri hanno divelto le finestre e - dopo aver messo a soqquadro la casa - asportato contanti e preziosi. Il bottino è in corso di quantificazione, ad aiutare le indagini alcune testimonianze che avrebbero visto una macchina parcheggiata poco lontano e che sarebbe partita a tutta velocità. E i residenti sono esasperati, visto che controlli e ronde (il Comune ha attivato il protocollo di vicinato) sembrano potere ben poco. Nell'ultima settimana la zona è stata presa di mira ben tre volte: in un caso a sventare il colpo era stato un piccolo cane, che aveva cominciato ad abbaiare quando i ladri, nella notte tra venerdì e sabato 18 giugno, si era introdotto in casa.

Anche in quel caso i ladri erano entrati dalla finestra della cucina, ma quando avevano acceso la luce erano stati messi in fuga dall'abbaiare del cane; anche in quel caso i testimoni avevano sentito una macchina sgommare via a grande velocità. Tutto si era consumato in via del Colle, strada parallela a quella via Bastia dove il giorno prima era stato tentato un altro furto: “Continuano a ripetersi i furti nella zona di via Bastia! Hanno tentato di entrare nella nostra casa ma ho sentito il cancello e sono scappati, sono però entrati nella casa di fronte alla mia”, la segnalazione di una residente sui social. “Cosa succederebbe se invece di fuggire i ladri attaccassero o se qualcuno decidesse di farsi giustizia da solo?”, si chiedono i cittadini, sconcertati e amareggiati dalla sfrontatezza dei ladri. Chiesta anche con una raccolta l'installazione di più telecamere.

