Umbria, dal Pnrr assegnati 6,7 milioni per musei, cinema e teatri

Quasi sette milioni (6,7 ) di fondi dal Pnrr sono stati assegnati a musei teatri e cinema dell’Umbria per migliorare l’efficienza energetica delle sale e per la valorizzazione e il restauro dei siti. Con la pubblicazione dei decreti di assegnazione delle risorse, avvenuta giovedì, il ministero guidato da Dario Franceschini conferma la tabella di marcia del Pnrr e raggiunge tutti gli obiettivi che erano previsti per il 30 di giugno e che il premier Draghi attendeva.

Tra i beneficiari presenti nel decreto, pubblicato dal ministero della Cultura, per il miglioramento dell’efficienza energetica di 120 musei statali c’è anche la Galleria Nazionale dell’Umbria, alla quale vanno 500 mila euro: “Il riallestimento della Galleria Nazionale dell’Umbria”, ricorda il suo direttore Marco Pierini, “ha permesso una profonda riflessione sulle modalità di esperire un museo. Oltre alla storia, all’arte, alla cultura, alla accessibilità, alla multimedialità, è necessario ripensare gli spazi nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse energetiche, in termini sia manutentivi sia sostenibili sia lungimiranti”. Inoltre altri fondi vanno alla direzione regionale musei così ripartiti: al Castello Bufalini di San Giustino è stato assegnato 1.150.000 e al Palazzo Ducale di Gubbio 170 mila euro. La Villa del Colle del Cardinale a Colle Umberto riceve 2 milioni per la valorizzazione e il restauro di alcune parti del giardino storico.

Dei 348 teatri selezionati dal ministero della Cultura per effettuare interventi di miglioramento della propria efficienza energetica, cinque riguardano l’Umbria. In particolare: il teatro Manini di Narni (250 mila euro); il Mancinelli di Orvieto (320 mila euro); il Nuovo Giancarlo Menotti di Spoleto (400 mila); il Thesorieri di Cannara (120 mila) e il Secci di Terni (240 mila). Il totale fondi assegnati a livello nazionale ai teatri è di 89 milioni. Di questi 1,33 milioni vanno alle sale del Cuore verde. Sono cinque i cinema umbri, su un totale di 274, selezionati dal ministero di Franceschini per avere l’assegnazione di fondi al fine di effettuare interventi. L’importo totale dei fondi del Pnrr che verrà impiegato sarà pari a 100 milioni. All’Umbria andrà oltre 1,5 milioni per le sale cinematografiche. I beni sono: la sala Frau di Spoleto (188 mila euro); due tipi di assegnazione ha ricevuto il The Space di Terni per 956 mila euro (453 + 503 mila euro); il cinema Caporali di Castiglione del Lago (280 mila) e il Postmodernissimo di Perugia (142 mila euro).

