Foligno, bimbo nasce invalido: tre medici condannati a risarcire 1,8 milioni

25 giugno 2022 a

a

a

Una sentenza che arriva dopo 20 anni per “gravi condotte colpose”. La Corte dei conti ha condannato tre medici ginecologi, in servizio nel 2002 all’ospedale San Giovanni Battista di Foligno, a pagare 1,8 milioni di risarcimento alla Usl 2. Il bimbo in grembo a una donna di 41 anni, allora, era nato con una invalidità al 100 per cento a causa, dichiarano i giudici contabili confermando le tesi della Procura, di un parto cesareo tardivo. Una scelta fatale per il futuro del piccolo e che segnerà per sempre la sua vita e quella dei suoi genitori. E ora a distanza di 20 anni arriva la conferma in una sentenza.

Google condannato a pagare: non aveva cancellato un post lesivo

I giudici hanno accolto le richieste della Procura, addebitando tre differenti gradi di responsabilità ai professionisti: si parla nella sentenza di “comportamento gravissimo e superficiale” che costerà 1,1 milioni di risarcimento al medico che ha ordinato “tardivamente” il cesareo e che, “pur in presenza di tracciato non rassicurante e patologico, delegò la gestione della partoriente all’ostetrica, non intervenendo personalmente se non quando era oramai troppo tardi”. E ancora: “contributo comunque di alta gravità” anche per il professionista che aveva seguito durante la gravidanza la donna e che è stato condannato a pagare 565 mila euro; e, infine, “contributo meno grave” per la dottoressa che era di turno nelle prime ore di travaglio e che dovrà versare all’azienda sanitaria quasi 200 mila euro. Tutti sono stati considerati responsabili di danno erariale indiretto, perché dovranno risarcire la Usl 2 dopo che il tribunale civile di Perugia ha già ordinato il risarcimento della donna, onorato dall’azienda sanitaria pubblica.

Donna uccisa sulle strisce. Automobilista patteggia la pena

Nel merito della sentenza, dopo aver visionato la documentazione medica, i consulenti della Corte dei Conti hanno definito “inescusabilmente imperito, negligente, imprudente e irrispettoso delle regole della buona pratica clinica ostetrica” il comportamento del medico che ha poi, troppo tardi, ordinato il cesareo. Secondo i due periti questo stesso ginecologo “non valutò tempestivamente l’opportunità di interrompere il travaglio e di effettuare immediatamente il parto cesareo, che fu invece eseguito molto tardivamente, allorché l’utero era ormai rotto e la placenta distaccata”. Nella sentenza si parla anche di anomalie nella cartella clinica della paziente su cui sono state riscontrate “numerose cancellature, senza possibilità di leggere quanto cancellato e orari non coincidenti con il possibile svolgimento dei fatti reali”, ma anche “l’omessa acquisizione del consenso informato della gestante”.

+++ Johnny Depp ha vinto, Amber Heard condannata a pagare 15 milioni di dollari

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.