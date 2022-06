Perugia, Don Most e Madalina Ghenea tagliano il nastro del Love Film festival

25 giugno 2022 a

Don Most, il Ralph Malph di Happy days, e l’attrice Madalina Ghenea sono stati i protagonisti della prima giornata dell’ottava edizione del Love film festival diretto da Daniele Corvi. La manifestazione in corso fino a domenica 26 giugno a Perugia esplora la tematica dell’Amore per la Giustizia, attraverso proiezioni di film, cortometraggi, dibattiti, presentazioni di libri, concorsi. Don Most, nella conferenza inaugurale, ha trasmesso a tutti il suo entusiasmo per Perugia, città che l’ha lasciato “senza respiro”. E in serata ha presentato in anteprima nazionale il suo film Moola. Ieri è stata anche la giornata delle premiazioni del concorso letterario che ha visto la partecipazione delle scuole. La vincitrice de il corto è risultata Andrea Simonella con Uruguay e i primi arrivati per il miglior soggetto giovani, Lorenzo Bianchini e Giulio Ferroni con Non chiamatelo gioco.

Alla cerimonia inaugurale presenti anche l’assessore alla Cultura del Comune di Perugia Leonardo Varasano e il direttore Daniele Corvi, che hanno sottolineato come il Love sia un festival in crescita che ha trovato una sua specificità, creando un mix di divertimento e riflessione sui tempi in cui viviamo. Concorda anche Francesca Renda, consigliere Comune di Perugia con delega alle produzioni cinematografiche, sottolineando come nella regione il settore cinematografico stia crescendo, focalizzandosi sull’Umbria stessa ma con lo sguardo attento anche agli stimoli esterni e alla necessità di investire sui giovani.

Infine il consigliere della Regione Friuli Venezia Giulia, Edy Morandini, ha spiegato che Umbria e Friuli sono regioni molto simili, che hanno capito l’importanza di promuovere il territorio attraverso il cinema. Claudia Segre, presidente della Global Thinking Foundation, ha poi parlato della partnership con il Festival che dura da 4 anni, e della riflessione che si sta portando avanti sul cinema, il quale spesso è più avanti delle stesse leggi che lo regolano. In quest’ottica per l’edizione 2022 si è scelto di parlare di cybersecurity e dell’importanza di essere consapevoli, di avere buone pratiche per difendersi, e di vedere il mondo al di fuori dello spazio digitale, riconquistando lo spazio per la vita vera. Segre ha presentato anche un progetto digitale di educazione civica attraverso le graphic novel e un docufilm sull’alfabetizzazione digitale per insegnare alle donne ad evitare truffe. Il programma di oggi - sabato 25 giugno - prevede appuntamenti a partire dalle 10 con la sesta edizione del torneo nazionale di basket forense in sala dei Notari. Dalle 16 il festival si sposterà alla Vaccara con la proiezione del documentario Watermark; alle 17,30 incontro con il cast del film Soldato sotto a luna e alle 21 proiezione del film Uomini da marciapiede di Francesco Albanese.



