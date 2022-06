Città di Castello, bimbo morto in piscina al centro estivo: due condanne

Fra. Mar. 25 giugno 2022 a

Due condanne con rito abbreviato per la morte del piccolo, Gianmaria Ciampelli, il bimbo di 5 anni annegato a luglio dello scorso anno nella piscina del Centro Ippico San Giovanni di Città di Castello, dove frequentava un centro estivo. Le condanne in abbreviato sono arrivate ieri pomeriggio dopo che il Procuratore aggiunto della Procura di Perugia, Giuseppe Petrazzini, aveva chiesto il giudizio immediato per le quattro persone inizialmente indagate. Ieri la condanna è arrivata per il legale rappresentante della struttura e per quello del centro estivo. Sono state invece stralciate le posizioni dei due operatori che quella tragica mattina stavano badando ai bambini del centro estivo.

Nello specifico i due legali rappresentanti, difesi dagli avvocati Stefano Bagianti e Michele Rotunno, sono stati condannati a un anno e mezzo e un anno, entrambi con pena sospesa. Il gip li ha anche condannati al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva nei confronti dei genitori del piccolo, che si erano costituiti parte civile con l’avvocato Valerio Collesi. Il giudice ha disposto il pagamento di 200 mila euro per ogni genitore. La titolare del centro in particolare è stata condannata “per avere previsto un'inidonea organizzazione della vigilanza dei minori presenti”. Quel tragico pomeriggio Gianmaria era morto al centro della piscina in cui giocava con gli altri bimbi. Era in acqua senza braccioli o salvagente ed è scivolato giù. Col suo metro e venti scarso in una vasca da 1,40.

E' andato a fondo e ha inalato acqua. Bastano anche due minuti per un bimbo così piccolo. Gianmaria aveva raggiunto la piscina dopo il sonnellino del pomeriggio e in pochi istanti la tragedia. Il piccolo esanime in acqua. La chiamata al 118, l’arrivo dei sanitari che avevano tentato per oltre un’ora di rianimare il piccolo ma non c’era stato nulla da fare. Sul posto erano intervenuti i carabinieri di Città di Castello che avevano immediatamente ascoltato tutte le persone presenti, compresi gli animatori sconvolti per non essersi accorti in tempo. Una tragedia che aveva colpito non solo Città di Castello ma anche il mondo del calcio di cui il papà di Gianmaria, l'allenatore Davide Ciampelli, fa parte. Recentemente i genitori hanno fatto una donazione al reparto di pediatria di Città di Castello in memoria del piccolo scomparso prematuramente.

