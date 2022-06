Umbria, salgono a 161 le sagre in calendario. Fiorelli (pro loco): "Puntiamo a superare le 200"

Alessandro Antonini 25 giugno 2022 a

a

a

Centosessantuno sagre in calendario, di cui 27 già effettuate e 10 in corso di svolgimento.

E’ quanto risulta dalla lista aggiornata al 17 giugno (l’ultima versione disponibile) della Regione Umbria che ricomprende anche le feste paesane.

Sagre in Umbria, 15 manifestazioni in calendario: ristoratori in pressing per limitarle

Secondo il presidente regionale Unpli (Unione nazionale pro loco italiane), Francesco Fiorelli, il numero è destinato a crescere ancora. “Abbiamo stimato - spiega Fiorelli - che a regime si andrà a 200-250 appuntamenti complessivi per il 2022. Questo vuol dire toccare il 70% delle sagre che mediamente si svolgevano negli anni pre Covid”. Certo, soprattutto in alcune piccole realtà è dura riprendere. Tanto che alcune feste sono saltate. “Ci sono due ordini di problemi - commenta ancora Fiorelli - e il primo è che veniamo da due anni di stop che hanno portato un danno economico rilevante alle pro loco. Poi va considerato che permangono regole Covid che creano problemi organizzati e un aggravio di spesa”.

Perugia, rischio assembramenti in centro storico: la polizia chiude l'accesso per due volte

Si tratta soprattutto delle sanificazioni. Fiorelli comunque ricorda che in Umbria sono già 150 le pro loco che hanno concluso la procedura prevista dalla riforma del terzo settore con l’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore (Runts) la cui istituzione ha come obiettivo innanzitutto il superamento dell’attuale sistema di registrazione degli enti, caratterizzato da una molteplicità di registri la cui gestione è affidata alle Regioni e alle Province autonome.

La mancata iscrizione al comporta conseguenze che variano in base alla natura di ogni singolo ente. Ma in generale non aderire al Runts significa per la pro loco non poter utilizzare finanziamenti pubblici. Soprattutto, ad adempimento avvenuto, ci sarà la possibilità di istituire un regime forfettario, in presenza di proventi commerciali non superiori a 130 mila euro, con un coefficiente di redditività pari al 3%, e l’esclusione dell’applicazione dell’Iva.

Già 101 sagre in calendario: triplicate in un mese. I ristoratori chiedono controlli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.