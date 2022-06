Acqua a Roma, Acea Ato 2: "Nella zona dei Castelli Romani nessun rischio di turnazioni idriche"

24 giugno 2022 a

a

a

Nessun problema di acqua nella zona dei Castelli Romani, smentito il rischio di turnazioni idriche. Lo riferisce in una nota Acea Ato 2, società operativa del Gruppo Acea che gestisce il servizio idrico integrato a Roma e provincia: "In relazione alle notizie riportate da alcuni organi di stampa relative a riduzioni di pressione dell’acqua o possibili turnazioni in zona Castelli Romani, Acea Ato 2 precisa che attualmente il servizio idrico in zona è erogato in maniera conforme al Regolamento d’Utenza. In particolare, la società smentisce il rischio, paventato negli articoli, di dover ricorrere a turnazioni idriche per 180.000 residenti. L’attenzione di Acea Ato 2 sul tema è costante e la situazione è monitorata dalla società in tempo reale. Gli investimenti realizzati negli ultimi anni, anche nell’area dei Castelli Romani, consentono di garantire un servizio sempre migliore".

