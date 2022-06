Sagre in Umbria, cosa fare venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 giugno: tutti gli appuntamenti

Simona Maggi 24 giugno 2022 a

Si entra nel vivo di sagre e feste qua e là per l’Umbria. A Mugnano, nel perugino, l’appuntamento, da oggi fino al 3 luglio è con la kermesse “In...contriamoci a Mugnano". I protagonisti musica dal vivo e buona cucina. Calerà domenica il sipario a Case Nuove di Perugia sulla sagra degli gnocchi e dei prodotti tipici dell'Umbria. Tutte le sere gli stand gastronomici aprono alle 19. C'è tempo fino a domenica per fare un salto alla sagra de prosciutto nostrano a Pianello (Perugia). Nello stand gastronomico, aperto tutte le sere dalle 19.30, si potranno gustare specialità tipiche umbre. Le serate saranno animate da musica dal vivo. Spostandosi sulle rive del lago a Borghetto di Tuoro sul Tasimeno, da oggi fino a domenica, l'appuntamento è con la sagra del pesce. Negli stand gastronomici, aperti dalle 19, si potranno gustare piatti a base di pesce di lago e non solo. Le serata verranno animate da musica dal vivo. Sant'Angelo di Celle (Deruta) da oggi fino al 3 luglio ospiterà la festa del grano con stand gastronomici aperti dalle 19.30 e musica dal vivo.

Marsciano fino a domenica farà da location alla festa di San Giovanni con musica, sfilate in costume e buona cucina. Domani alle 18 l'appuntamento è con il corteo storico e la sera continuerà con tanta musica. Domani dalle 8 alle 14 c'è la tanto attesa fiera di San Giovanni. Questi solo alcuni degli appuntamenti in programma. Per gli amanti del buon mangiare in largo Garibaldi, piazza della Vittoria/Largo Goldoni e corso Vittorio Emanuele II sono stati allestiti, per l'occasione dei punti ristori dove gustare specialità tipiche del territorio. Sarà, invece, Grello di Gualdo Tadino ad ospitare fino a domani sera la festa del fuoco. I protagonisti saranno serate danzanti e buona cucina (stand gastronomico aperto dalle 19.30. Per rimanere in zona domani sera Pieve di Compresseto, sempre di Gualdo Tadino, ospiterà la kermesse “Pieve in vino”. Sarà la parrocchia del santissimo Crocifisso di Todi che, da oggi a domenica, ospiterà “e... State in festa...la ripartenza”. Si inizierà questa sera alle 21 con la gara di briscola. Domani sera cena su prenotazione. Durante la serata si potranno degustare una serie di vini. Torna a Cesi (Terni),da oggi fino al 3 luglio la sagra del prosciutto e del tartufo. La Pro loco Cesi dà appuntamento alla taverna in via Angelo Cesi, dentro il centro storico. Appuntamento fino a domenica a Sambucetole di Amelia con la sagra degli gnocchi e del castrato. Nella taverna dello schiavone di potranno gustare, dalle 19.30, specialità di carne alla brace e faraona al crostone. Appuntamento a Casteltodino di Montecastrilli (Terni), da oggi fino al 3 luglio, con la festa Prima...Estate. Nello stand aperto dalle 19.30 si potranno gustare specialità del territorio ed in particolare oca arrosto e pizza casteltodinese. Si potranno gustare fino domani sera a Farnetta di Montecastrilli specialità tipiche ed in particolare le ciriole all'ortica.

Spostandosi a Narni Scalo sarà il parco dei Pini a fare da cornice, da oggi fino a domenica, alla kermesse "iStreet Food Gusto Solidale". I protagonisti della manifestazione saranno cibo di strada, musica, giochi e animazione. Saranno presenti svariati stand gastronomici con truck provenienti da diverse parti della Penisola. Si inizia, dunque questa sera, con l’apertura degli stand alle 18 e con le esibizioni sportive all’interno del parco. Ci saranno delle aree riservate alle associazioni sportive ternane dove gli ospiti si potranno cimentare in alcune discipline. La serata musicale verrà gestita dal gruppo dei “Vinyasa & the Motherfunkers”, mentre a seguire ci sarà il “Dj live” di Mauro Pacelli che, con il suo repertorio che va dagli anni '60 fino alla soglia dei 2000, farà cantare e ballare gente di tutte le età. Domani mattina stand gastronomici aperti e anche l’area giochi per i più piccoli. Nel pomeriggio, alle 16.30, l'appuntamento è con “Holi world color Narni”. Si tratta di un evento aperto a tutti e diretto dal dj Carlo Quondam che farà ballare e divertire tutti i partecipanti, fino all’ora di cena. Questo evento ha una finalità benefica. Il ricavato della vendita delle bustine colorate verrà infatti utilizzato per l’acquisto di un defibrillatore che sarà donato all’istituto comprensivo di Narni Scalo. Dalle 21,30 inizierà la serata “Dj Sotto le stelle” con Carlo Quondam che farà ballare i presenti fino all’una di notte. Domenica, giornata conclusiva dell'evento, si inizierà al mattino con la “Camminata viola della solidarietà” in programma alle 8.30. Partenza dal parco dei Pini con un itinerario che toccherà Stifone e le Mole di Narni. I partecipanti faranno poi ritorno al parco di Narni Scalo dove potranno pranzare negli stand gastronomici che verranno aperti dalle 12. La “Camminata viola della solidarietà” permetterà di raccogliere fondi che verranno donati all’Afi OdV (Associazione Fibromialgia Italia). Sarà presente la presidente nazionale, Antonella Moretto di Ancona. Il costo di partecipazione alla camminata è di 10 euro ed è gratuita per bambini e ragazzi. Il pomeriggio al parco sarà riservato ai bambini con giochi ed animazione, mentre i più grandi potranno esibirsi e provare il tiro con l’arco, il tennis ed il judo grazie alla presenza di maestri ed istruttori di società sportive ternane. La serata inizierà intorno alle 19 con la musica del dj EddOne e si concluderà con il concerto dei “Rooster acoustic trio” (blues, soul, pop). Si accendono i riflettori sulla Festa delle acque, kermesse che animerà Piediluco (Terni) fino al 30 giugno e poi dal primo al 16 luglio. I protagonisti saranno musica, mostre, teatro, escursioni e molto altro ancora. Il clou della manifestazione sarà il 2 luglio con la sfilata delle barche allegoriche e lo spettacolo di fuochi d'artificio. Spostandosi a Porano fino a domenica sera c'è “Borgo in festa”. Gli stand gastronomici resteranno aperti dalle 20. Le serate saranno animate da musica dal vivo.

