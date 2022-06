Cameron Diaz, vacanze in Umbria: cena in un ristorante a Montone e fuga da un'uscita secondaria

Carlo Stocchi 24 giugno 2022 a

“Ma è lei? Forse si... guarda, vedi assomiglia alle foto su internet”. “Ma quello con il cappellino, non è il marito, il cantante?”. C'è chi giura di averla vista, c'è invece chi ha visto solo una americana bionda in centro. Diventa il giallo dell'estate la presenza di Cameron Diaz a cena in un ristorante a Montone. Secondo alcuni, infatti, l'attrice statunitense era in un noto locale proprio in piazza Fortebraccio, nel piccolo borgo altotiberino.

La famosa attrice era con il marito, il musicista Benji Madden, e con altri due amici. Secondo i presenti, i 4 sono arrivati a Montone abbastanza presto, prima delle 20, e dopo una breve passeggiata fra i vicoli del borgo, hanno deciso di cenare nel ristorante della piazza.

Cameron Diaz si è seduta vicino a una fioriera, fino alle 21,30 circa, quando la piazza ha iniziato ad animarsi e la gente si chiedeva se la donna al ristorante fosse o non fosse l'attrice. A questo punto, i quattro - velocemente e da una porta secondaria del ristorante - sono usciti dal locale per ritrovarsi in via Sant'Albertino (senza dover attraversare la piazza) dove li attendeva un van di colore scuro e con i vetri oscurati. Una volta saliti nel mezzo, questo è partito in direzione di Umbertide. Probabilmente la fuga dell'attrice, potrebbe essere legata al timore che qualche residente l'avesse riconosciuta.

La presenza della Diaz, infatti, non è passata inosservata. C'è qualcuno che ha tentato di scattare qualche foto, chi invece – un po' più temerario – ha deciso di provare a girare un video. In entrambi i casi si vede parzialmente il profilo della attrice. Altotevere torna dunque ad essere ancora meta di vip, dopo la lunga parentesi di stop legata alla pandemia. Nei giorni scorsi era stato Thomas Tuchel allenatore del Chelsea, con la compagna. Il tecnico dei ''Blues'' aveva fatto un lungo tour in diversi comuni del comprensorio, fra cui Montone e Monte Santa Maria Tiberina, dove potrebbe aver deciso di effettuare qualche investimento nel campo immobiliare.



