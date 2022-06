Perugia, la Galleria Nazionale dell'Umbria riapre venerdì 1 luglio. Prima ecco la promozione sui canali social italiani più seguiti, da Taffo a Lercio

20 giugno 2022 a

a

a

La Galleria Nazionale dell'Umbria riapre le porte al pubblico. Appuntamento a venerdì primo luglio, con tantissimi turisti e appassionati d'arte che potranno tornare a visitare il museo che si trova a Perugia. Ma nel frattempo, l'attività della GNU non resterà ferma ad aspettare la data cerchiata di rosso sul calendario. Anzi, entrerà a gamba tesa sul mondo dell'arte.

Maturità, s'insediano le commissioni d'esame. Conto alla rovescia per 7.496 studenti

Ogni settimana, dal 22 giugno al 31 agosto, su alcuni dei canali social italiani più seguiti, da Le Frasi di Osho a Lercio, da Taffo a Legolize a molti altri, con oltre 6 milioni di follower, saranno pubblicati dei post che, attraverso la carta della satira, promuoveranno la Galleria Nazionale dell'Umbria e i suoi capolavori più importanti. Il progetto, che si riconoscerà dall’hashtag #artedellirriverenza, è curato da Matteo Grandi, perugino di nascita, autore tra i più apprezzati e attento osservatore delle dinamiche della rete.

Umbria, automotive: a rischio 9 mila posti di lavoro

Lo scopo è quello di rendere accessibile la cultura a un pubblico più allargato, non solo a quello degli appassionati e degli addetti ai lavori, utilizzando un linguaggio più fresco e divertente senza tradire la sacralità dell’arte. In fondo, chi può dire che Perugino, Pintoricchio o Piero della Francesca non si prendessero in giro o si divertissero a nascondere nelle loro opere messaggi o parodie? Ecco il programma delle prime uscite: 22 giugno, Taffo (Instagram); 29 giugno, Dio (Twitter); 6 luglio, Il signor distruggere (Facebook); 20 luglio, Le Frasi di Osho (Facebook e Twitter); 27 luglio, Intrashtenimento (Intagram); 3 agosto, Legolize (Instagram); 10 agosto, Lercio (Instagram).

Un ternano star del calciobalilla paralimpico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.