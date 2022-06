Umbria, automotive: a rischio 9 mila posti di lavoro

Alessandro Antonini 20 giugno 2022 a

a

a

Oltre 9 mila occupati che senza riconversione rischiano il posto. Sono i dati del settore automotive in Umbria, messi insieme produzione e indotto. Con la fine dei motori a benzina e diesel per il 2035 decretata dall'Ue - c’è solo una clausola di tutela per i piccoli produttori - le associazioni di categoria e le confederazioni sindacali iniziano a fare i conti. L’ufficio studi Ires Cgil e Fiom hanno già analizzato la situazione del cuore verde.

Mobilità green in Italia, raddoppiano auto ibride ed elettriche

Riccardo Coccolini, segretario provinciale dei metalmeccanici, fornisce i numeri: “Nella provincia di Perugia abbiamo soprattutto nell’Altotevere, in particolare nella zona di Umbertide, una concentrazione di grandi aziende e forniscono componenti per il gruppo Stellantis. In tutto sono circa tremila lavoratori. La crisi in questo settore già c’è ed è tangibile. Per quanto riguarda l’Umbria, si tratta di gruppi che per ora hanno retto, anche perché hanno diversificato cercando altri committenti. Con il passaggio all’elettrico si prospettano scenari più che incerti, dato che dopo le ultime fusioni dentro il gruppo Stellantis questo settore è stato sviluppato quasi totalmente da Peugeot ed Fca rischia di rimanere tagliata fuori. Se consideriamo tutto l'indotto nella provincia di Perugia abbiamo altri cinquemila occupati. Ottomila in tutto”.

Ambiente: Calenda, 'con il sì a Fit for 55 il Pd distrugge la filiera automotive'

Tra questi ci sono anche i meccanici, 900 imprese censite da Cna. Una media di tre dipendenti ognuna. A questi si aggiungono i mille posti che ballano nella provincia di Terni. Oltre novemila occupati a rischio, in tutto. “Questa situazione rischia di avere ripercussioni anche sul valore aggiunto ai prezzi di mercato - spiega Fabrizio Fratini, responsabile Ires Cgil - inteso come differenza fra il valore della produzione di beni e servizi e i costi sostenuti dalle singole imprese per l’acquisto di input produttivi, necessari per l’attività, presso altre aziende. Quindi la crisi del settore automotive determinerà, se non governata, oltre ai problemi occupazionali che riguardano 9 mila lavoratori, anche un calo del pil, del valore aggiunto e delle future pensioni”. La Regione aprirà un tavolo tecnico sulla transizione energetica del settore.

Stop auto benzina e diesel, mille lavoratori a rischio nel Ternano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.