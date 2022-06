Foligno, Quintana: il rione Badia vince la Giostra della Sfida

19 giugno 2022 a

La Quintana della rinascita viene vinta dal rione Badia. Lorenzo Melosso, il più giovane fra i cavalieri, appena 20 anni di Ascoli Piceno, è infatti riuscito a vincere sui veterani e super favoriti di una Giostra ricca di colpi di scena. Melosso ha vinto con 2.47,03 in sella a Look Amazing, e inoltre aveva già fatto registrare il miglior tempo alle prove ufficiali. Quinto Palio, dunque, per il rione Badia: l'ultima volta nella Quintana della Rivincita del 2017. "Sono molto contento - ha detto a caldo il giovane Melosso, dopo la Giostra della Sfida - dedico la vittoria al popolo della Quintana”.

Svelato il palio della sfida

