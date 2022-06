Norcia, il Glocal Economic Forum disegna il futuro dell'Umbria

19 giugno 2022 a

Sviluppo, energie rinnovabili e sostenibilità al centro della due giorni di Norcia, il Glocal Economic Forum organizzato da ESG89 e giunto alla sua terza edizione. L’evento inaugurale ha visto la partecipazione del sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, che ha anche tratto un bilancio conclusivo della manifestazione.

Sostenibilità, imprenditori e istituzioni insieme: "Umbria può fare scuola al mondo"

“Abbiamo aperto la due giorni in piazza San Benedetto, dove oggi tutti i presenti, relatori e pubblico, hanno potuto vedere i segni concreti e visibili della ricostruzione privata e pubblica, con i cantieri del palazzo municipale e della basilica - ha detto il sindaco - Sono state due sessioni intense e ricche di spunti quelle che la nostra città ha ospitato in questa due giorni”. La prima sessione è stata dedicata all’economia, alla politica e agli obiettivi del Pnrr e alle nuove sfide da proporre all’Europa come ad esempio per l’autosufficienza alimentare ed energetica, per la difesa comune e l’immigrazione. Nella sessione di ieri, invece, si parlato di energie rinnovabili, comunità energetiche e sostenibilità dei materiali.

Mencaroni: "In Umbria segnali positivi. Possiamo battere il record delle presenze, 6.2 milioni"

Ai lavori hanno partecipato Franco Cotana dell’Università di Perugia, Romano Borchiellini del Politecnico di Torino – Energy Center, Claudio Pettinari, Magnifico Rettore dell’Università di Camerino, Massimiano Tellini, Global Head Circular Economy di Intesa Sanpaolo e il vice presidente della Regione Umbria, Roberto Morroni, che ha voluto sottolineare come la politica debba essere attenta alle tematiche scientifiche relative ai temi della sostenibilità e dell’energia. Al termine del forum il sindaco Alemanno e il presidente di ESG89 Group, Giovanni Giorgetti, patron della manifestazione, hanno consegnato la Carta di cittadinanza europea a 5 amici-imprenditori del borgo umbro che sin dalla prima edizione del Glocal economic forum ESG89 di Norcia hanno palesato particolare sensibilità per i cittadini e la loro resilienza: Alfonso Di Bona, amministratore delegato di Calcestruzzi; Andrea Marcantonini, della Mct Italy; Flavio Cecchetti, presidente di Susa; Paolo Cocchioni di Diva International e Anna Bortolussi per Veronica Squinzi, amministratore delegato di Mapei.



